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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ياسمين رئيس في العرض الافتتاحي لمسرحية أحفاد ريّا وسكينة

صدى البلد

شاركت النجمة ياسمين رئيس جمهورها عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي صور من العرض الافتتاحي لمسرحيتها أحفاد ريّا وسكينة، والذي بيعت جميع تذاكره، لتقدم عرضًا كامل العدد على مسرح بكر الشدي – البوليفارد، وتستمر المسرحية حتى 12 فبراير المقبل، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض.

وتعتبر أحفاد ريا وسكينة هي أول بطولة مسرحية الأولى للنجمة ياسمين رئيس، ويشاركها في بطولة المسرحية النجمة دينا الشربيني وبيومي فؤاد ومحمد أوس أوس، وهي من تأليف أحمد شاكر ومصطفى حسني، إنتاج أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، إشراف فني هادي الباجوري، ومن إخراج سامح بسيوني.

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وتقدم ياسمين رئيس في مسرحية أحفاد ريّا وسكينة شخصية بوسى شوكت لاظلو التي تنتقل من حياة الدلع والعربيات والرفاهية والتسوّق، إلى درب حارة المهابيل حيث تصطدم بحياة شعبية لم تعشها من قبل.

ويُعرض لياسمين رئيس حاليًا فيلمها الأحدث قمر 14 للمخرج هادي الباجوري، وتقدم ياسمين خلال أحداث الفيلم شخصية أمينة التي تتعرض لتهديد السلاح من أحمد الفيشاوي، وذلك بعدما اكتشفت أنها ضحية مؤامرة كبيرة من أهلها، هدفها إبعادها عن حبيبها.

وتدور أحداث فيلم قمر 14 في إطار رومانسي، حيث الكثير من الأحداث العاطفية التي تقع في ليلة قمر 14، وبجانب ياسمين رئيس، يشارك في بطولة الفيلم النجوم خالد النبوي، غادة عادل، أحمد الفيشاوي، شيرين رضا، أحمد مالك، مي الغيطي، أسماء أبو اليزيد، أحمد حاتم وخالد أنور، وهو من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.

وبعد إطلاق قمر 14 في دور العرض السينمائية، تنتظر ياسمين رئيس إطلاق فيها جارة القمر الذي تتصدر بطولته وتنتظر إطلاقه قريبًا في دور العرض

بيومي فؤاد أوس أوس التواصل الاجتماعي انستجرام دينا الشربيني ياسمين رئيس

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