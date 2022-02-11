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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديوجراف.. قرارات جديدة ضد المتعدين على الأراضي الزراعية.. تفاصيل

عقوبات التعدي على
عقوبات التعدي على الأراضي الزراعية

استعرض مجلس الوزراء  برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، موقف التعديات على الأراضي الزراعية ، والإجراءات التي يتم اتخاذها بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية ، وشدد مدبولي، على أن تعدٍ جديد على الأراضي الزراعية سيتم التعامل معه بكل حسم، كما ستقوم الأجهزة المعنية بالدولة بإزالة التعديات بكافة صورها وأشكالها، كما سيتم اتخاذ إجراءات رادعة في هذا الشأن، ومن ضمن الخطواط التي أشار إليها مدبولي كالتالي:

الدولة تعلن الحرب ضد المتعدين على الأراضي الزراعية .. تفاصيل

أول إجراء حكومي في وقف الدعم عن المتعدين على الأراضي الزراعية| شاهد

   إيقاف الدعم الذي يحصل عليه المتعدي على أي بقعة زراعية؛ سواء كان الدعم من التموين، أو الخبز، أو الأسمدة، وغيرها من صور الدعم.
   إعداد مشروع قانون يتضمن مصادرة المبنى المخالف
   اعتبار التعدي على الأراضي الزراعية جريمة مخلة بالشرف
   فرض غرامات مالية كبيرة على المعتدين
   يتضمن مشروع القانون أيضا معاقبة المقاول الذي يتولى بناء المبنى المخالف

سياسات الدولة بعد 2014

وفي تصريحات سابقة لـ "صدى البلد"، قال الدكتور سيف الدين فرح، خبير الاقتصاد العمراني، إن الدولة المصرية قبل العام 2014، تسببت من خلال الإجراءات والقرارات المختلفة، وتوزيع الاهتمام والاستثمارات على جميع المحافظات في إيقاف مشكلة الزحف العمراني وتأكل الأراضي الزراعية.

ولمتابعة المزيد حول العقوبات على المعتدين على الأراضي الزراعية .. تابع الفيديو جراف التالي:

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