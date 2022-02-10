نتيجة الصف الثانى الاعدادى .. 3 إجراءات لتقديم تظلمات الشهادة الإعدادية

حددت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء إجراءات تقديم التظلمات، من نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي 2022/2021.

وقال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أنه اعتبارًا من اليوم سيتم فتح باب التظلمات من النتيجة ولمدة اسبوعين.

ولفت الى أن اسئلة الامتحانات كانت من الكتاب المقرر ومما تم تدريسه في الفصل الدراسي الأول.

ويتم التقديم للتظلمات وفقا للإجراءات الآتية:



1 - يتوجه ولي الأمر إلى مكتب شئون الطلبة بالمديرية، لملء نموذج طلب إعادة الفحص، وتحديد المواد التي يرغب التظلم من نتيجتها، ودفع الرسوم المقررة لخزينة المديرية، بواقع 20 جنيها عن كل مادة.



2- يتوجه ولي الأمر إلى مقر لجنة النظام والمراقبة لامتحان الشهادة الإعدادية، بالمجمع الخدمي للامتحانات بحي الزهور، في العريش، بجوار خزان المياه لتسليم الطلب وتحديد جلسة الاطلاع.



3- يتوجه ولي الأمر بصحبة الطالب في الموعد المحدد لجلسة الاطلاع، بمقر لجنة النظام لكتابة الإقرار، والاطلاع على الصورة الضوئية لكراسة الإجابة، في المواد المتظلم منها، وكتابة الملاحظات على النموذج المعد لذلك.

نتيجة الإعدادية كافة المحافظات

يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس نصف العام 2022 في المحافظات؛ وظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس في عدة محافظات لعام 2021-2022 .

نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس محافظة القاهرة

يبحث أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة، عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة نصف العام 2022.

ويتساءل الطلاب عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة برقم الجلوسنصف العام 2022.

وأعلنت محافظة القاهرة، موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة برقم الجلوس نصف العام 2022 برقم الجلوس بعد اعتمادها من المحافظ.

وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم، أنه يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة برقم الجلوس اليوم عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس ، او من خلال الضغط على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة .

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2021-2022، بنسبة نجاح 73.2 % .

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وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 186061 طالب وطالبة، حضر منهم 182066 طالب وطالبة ونجح 133301.

واعتمد محافظ القاهرة، نتيجة الشهادة الإعدادية الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 97.2 %، ونتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة المكفوفين بنسبة نجاح 74 %.

كما اعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية للمدارس الدولية بنسبة نجاح 86 %، ونتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 87.2 %.

نتيجة الشهادة الإعدادية نصف العام برقم الجلوس محافظة الإسكندرية

اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس للعام الدراسي 2021 / 2022 بنسبة نجاح بلغت 76.8 %، حيث بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 106487 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الحضور 105132 طالبا وطالبة ، أما إجمالي الناجحين بلغ عددهم 80770 طالبا وطالبة، وذلك بحضور الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

ومن جانبه؛ قال الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم أنه تم رفع النتيجة على الموقع

https://kg-alex.com/nat2022/index.php



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كما يمكن الحصول على نتيجه الشهاده الاعداديه نصف العام محافظه الاسكندريه برقم الجلوس من خلال الضغط هنا

وأوضح سعد أنَّ التظلمات من نتيجة الشهادة الإعدادية يبدأ التقديم لها اعتبارًا من يوم السبت المقبل الموافق 12 من فبراير الجاري وتستمر لمدة خمسة عشر يومًـا ، كما يحق لولي الأمر التظلم من نتيجة صفوف النقل بالمدارس وفق القرارات الوزارية المنظمة

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة202:

ينشر

ينشر “صدى البلد”، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ في محافظة الجيزة.

لمعرفة النتيجة اضغط هنا

وكان اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ بنسبة نجاح ٧٣.٢٦% حيث بلغ عدد المتقدمين ١٩٣١٤٠ طالبا وطالبة.

واعتمد محافظ الجيزة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ٩٠.١٤% ونتيجة امتحانات المكفوفين بنسبة نجاح ٦٧.٨٦%، إضافة إلى نتيجة القسم المهنى بنسبة نجاح ٧٩.٥٣%.

لمعرفة النتيجة أضغط هنا

وعقب اعتماد النتيجة توجه محافظ الجيزة بخالص التهنئة لأبناء محافظة الجيزة مع تمنياته بدوام التفوق والنجاح لهم .

ومن جانبه، أكد أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال الرابط المنشور على الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة ومديرية التربية والتعليم بالجيزة متمنياً دوام النجاح والتفوق لأبنائنا الطلاب .

لمعرفة النتيجة أضغط هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة شمال سيناء

خصصت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء ، رابطا لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022/2021 برقم الجلوس من هنا:

كما يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة شمال سيناء نصف العام عبر الرابط التالي .http://www.northsinai.gov.eg/citizens/Results1_2022.aspx

وكان اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء اعتمد امس الأربعاء نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022/2021 بنسبة نجاح بلغت 79.2 %.



نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 شمال سيناء

وبلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول فى محافظة شمال سيناء 8438 طالبا وطالبة حضر 8239 طالبا وطالبة بينما بلغ من تغيب عن حضور الامتحانات 199 طالبا وطالبة.

وقال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إنه اعتبارًا من اليوم الخميس تم فتح باب التظلمات من النتيجة ولمدة اسبوعين، لافتًا الي أن اسئلة الامتحانات كانت من الكتاب المقرر ومما تم تدريسه في الفصل الدراسي الأول.

أكدت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم في المنوفية، أن أعمال رصد الدرجات لامتحانات الشهادة الإعدادية ما زالت مستمرة وكذلك تقدير الدرجات.

وأضافت في تصريحات خاصة، أنه سيتم إعلان النتيجة واعتمادها عقب الانتهاء من عملية التصحيح ورصد الدرجات الأسبوع المقبل.

وتابعت وكيل التربية والتعليم، أنها تتابع يوميا أعمال لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية العامة بمقر اللجنة، حيث وجهت بتوخي الدقة الشديدة في عملية المراجعة ورصد الدرجات والتزام السرية التامة حرصا على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وتابعت أنه تم التنبيه على عدم السماح مطلقا باستخدام الهاتف المحمول داخل مقر الكنترول مع الالتزام بالتعليمات والكتب الدورية الخاصة بمنع التدخين أثناء أوقات العمل داخل الحجرات

كما يمكن لاولياء الامور و الطلاب الحصول على نتيجه الشهادة الاعدادية برقم الجلوس نصف العام 2022 في كافه المحافظات من خلال البوابه الرسميه لكل محافظه والتي يمكن الدخول عليها من خلال الرابط التالي

http://www.alexandria.gov.eg/MainPage/MorePortalLinks.aspx

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