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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول بشمال سيناء

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية

خصصت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء  ، رابطا لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022/2021 برقم الجلوس من هنا

كما يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة شمال سيناء نصف العام عبر الرابط التالي .http://www.northsinai.gov.eg/citizens/Results1_2022.aspx

وكان اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء اعتمد امس الأربعاء نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022/2021 بنسبة نجاح بلغت 79.2 %.


 نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 شمال سيناء

وبلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول فى محافظة شمال سيناء 8438 طالبا وطالبة حضر 8239 طالبا وطالبة بينما بلغ من تغيب عن حضور الامتحانات 199 طالبا وطالبة.

وقال حمزة رضوان،  وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إنه اعتبارًا من اليوم الخميس  تم فتح باب التظلمات من النتيجة ولمدة اسبوعين، لافتًا الي أن اسئلة الامتحانات كانت من الكتاب المقرر ومما تم تدريسه في الفصل الدراسي الأول.

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نتيجة الشهادة الاعدادية الدراسي الأول

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