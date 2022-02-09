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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة يعتمد نتيجة نصف العام للشهادة الاعدادية بنسبة نجاح 73.2 %

محافظ القاهرة يعتمد
محافظ القاهرة يعتمد نتيجة نصف العام للشهادة الاعدادية

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول  لشهادة إتمام التعليم الأساسى ( الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢  بنسبة نجاح ٧٣.٢  % وبلغ عدد المتقدمين للامتحان  ١٨٦٠٦١  طالبا وطالبة  حضر منهم ١٨٢٠٦٦ طالبا وطالبة ونجح ١٣٣٣٠١ .

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ٩٧.٢ % ، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح ٧٤ % ، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح ٨٦% ، ونتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٨٧.٢ % .

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وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس .

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