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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موسيمانى لـ جماهير الأهلى: سنعود مجددا لكأس العالم للأندية

موسيمانى
موسيمانى

أكد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، عودته من جديد لبطولة كأس العالم العام المقبل والمنافسة على اللقب . 

وقام موسيماني بإعادة تغريد ما نشرته الصفحة الرسمية للنادى الأهلي بعدما جددت الثقة في الجنوب إفريقي قبل مواجهة الهلال السعودي في بطولة كأس العالم . 

وكتب موسيماني عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر  : "سنعود معًا بالتأكيد لكأس العالم للأندية مرة أخرى العام المقبل".

على جانب آخر ، منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني، خمسة من لاعبي الفريق راحة من التدريبات الجماعية التي أقيمت على ملعب الكريكيت بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي اليوم.


واكتفى الخماسي؛ «عمرو السولية وحمدي فتحي وعلي معلول وأيمن اشرف وطاهر محمد طاهر» بأداء تدريبات بدنية في الجيم بفندق الإقامة وعدم المشاركة في التدريبات الجماعية.


وفضل الجهاز الفني أن يخوض الخماسي تدريبات بدنية في الجيم لتفادي الإرهاق الذي يعاني منه بعض اللاعبين خلال الفترة الماضية.


واستأنف الفريق تدريباته اليوم على ملعب الكريكيت بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي وذلك بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين لمدة ٢٤ ساعة.


ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الهلال السعودي في مباراة تحديد المركز الثالث والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي.

موسيمانى الأهلى كأس العالم النادي الأهلي

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