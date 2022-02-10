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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سيناتور أمريكي: الشيوخ الأمريكي في "مأزق" بشأن مشروع عقوبات نورد ستريم 2 المناهض لروسيا

صدى البلد

أعد الكونجرس الأمريكي ما أطلق عليه السناتور بوب مينينديز (ديمقراطي - نيوجيرسي) مشاريع قوانين “أم العقوبات” ضد روسيا ، والتي تهدف إلى شل الاقتصاد الروسي من خلال معاقبة الدول التي ستستمر في التجارة مع موسكو إذا غزت القوات الروسية أوكرانيا.
 

وبعد الادعاء بأنهم اقتربوا من تمرير قانون الدفاع عن سيادة أوكرانيا لعام 2022 ، يبدو أن الديمقراطيين في الكونجرس قد علقوا في المياه الضحلة المألوفة: محاولة معاقبة خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 ، الذي يمتد من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.


وقال مينينديز ، الذي يرأس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ والذي قدم مشروع قانون العقوبات الشهر الماضي ، لشبكة CNN يوم الخميس: 'أعتقد أننا وصلنا إلى طريق مسدود'. 

وقال إن المشرعين لا يمكنهم الاتفاق على العقوبات المفروضة على نورد ستريم 2 والبنوك الروسية الكبيرة ، لذلك كانوا يبحثون في 'عملية مختلفة للاستكشاف'.


جاء مشروع القانون ردًا على مخاوف الولايات المتحدة من أن القوات الروسية المنتشرة في جنوب روسيا تشكل تهديدًا وشيكًا لغزو أوكرانيا ، على الرغم من أن موسكو لم تقدم أي مطالب أو تهديدات ضد كييف ونفت نية الانتشار للهجوم. 

كما قللت كييف من شأن المخاوف الغربية ، قائلة إن عمليات الانتشار الروسية نموذجية ولا تشكل أي خطر عليهم.

وفي ديسمبر، قدمت موسكو اقتراحًا أمنيًا من شأنه نزع فتيل التوترات في أوروبا الشرقية ، لكن حتى الآن رفض الناتو القضية الأساسية المطروحة: وقف التوسع الشرقي المستمر للتحالف الذي يتخذ من بروكسل مقراً له ، والذي استوعب عدة دول على الحدود الروسية في في السنوات الأخيرة وصفت روسيا بأنها 'التهديد' الأساسي لها في وثائق السياسة الإستراتيجية. 

وهذا من شأنه أن يمنع أوكرانيا من الانضمام ، التي طلبت تسريع إجراءات طلبها ، على الرغم من أن قادة الناتو كانوا متشككين في هذا الطلب حتى الآن.

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