إصابة 15 عامل في حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

حوادث البحيرة

أصيب 15 شخص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الخميس، إثر وقوع حادث إنقلاب سيارة نقل عمال على الطريق الصحراوى الكيلو ٩٥، بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى اليوم الواحد لتلقي العلاج اللازم.

بلاغ بانقلاب سيارة نقل عمال

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغاً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب نقل عمال على الطريق الصحراوى الكيلو ٩٥، بنطاق مركز وادي النطرون.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين إصابة ١٥ عامل بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم و تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى اليوم الواحد لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.