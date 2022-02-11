كأنك تسمعها لأول مرة.. فرقة "طبلة الست" تبدع في أغنية بنات بحري

قدم برنامج "يحدث فى مصر" المذاع عبر "أم بى سى مصر ،حلقة فنية خاصة مع فرقة "طبلة الست".

وقدمت فرقة "طلبة الست"، مربعات أبن عروس على الطريقة الصعيدية، كما قدمت الفرقة أغنية يا بنات بحرى .



فكرة إنشاء الفرقة



وعن فكرة إنشاء «طبلة الست» وتوقيت ذلك، قالت سها محمد، خريجة كلية آداب قسم اللغة الألمانية أنها تعشق الطبلة لدرجة كبيرة، وقررت دراسة العزف عليها في عام 2018م في معهد الموسيقي العربية على يد العازف الكبير «سعيد الأرتيست»، لكنها قررت بعد ذلك أن تعزف وتغني في ذات الوقت، لكن ليس بمفردها وإنما مع مجموعة من البنات.

ولم يمض عامًا واحداً حتي أسست سها محمد، صاحبة الـ 32 عامًا، فرقة طبلة الست عام ٢٠١٩م فى تحد لاحتكار الرجال هذه الآلة التى يحتاج العزف عليها إلى عزم وقوة، منوهةً: «في زمن أجدادنا الفراعنة كانت المرأة تعزف على الطبلة والدف وتغنى وترقص، كما توضح جدران المعابد، ونحن في فرقة طبلة الست نكمل مسيرة أجدادنا».



