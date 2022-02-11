عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من فتحي باشاغا بعد وصوله معيتيقة

فتحي باشاغا
فتحي باشاغا

قال رئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا، إن الحكومة الجديدة ستكون للجميع.

وأضاف باشاغا، خلال مؤتمر صحفي: "علاقتنا مع جميع دول العالم ستكون مبنية على الاحترام المتبادل والعمل المشترك والتنسيق الدائم".

وأعرب عن تطلعه للتعاون الإيجابي مع بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا.

كما قدم الشكر لحكومة عبد الحميد الدبيبة "وواثقون من أنها ستكون ملتزمة بمبادئ الديمقراطية".

ومنذ قليل، وصل باشاغا إلى مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس، قادما من طبرق.

فتحي باشاغا يتعهد بإجراء الانتخابات في ليبيا خلال مدة أقصاها 14 شهرا

رجل المرحلة.. برلماني ليبي: نتمنى من فتحي باشاغا إعادة سيادة الدولة ..فيديو

وهبطت منذ قليل طائرة خطوط برنيق القادمة من طبرق وعلى متنها فتحي باشاغا رئيس الحكومة الليبية وعدد من النواب، الذين حضروا جلسة مجلس النواب اليوم في طبرق.

واستقبل عدد من القيادات السياسية والاجتماعية والعسكرية بالمنطقة الغربية، باشاغا فور وصوله، إلى ساحة المطار.

وأحاطت بالمطار مئات السيارات المسلحة لتأمين باشاغا فور وصوله إلى العاصمة طرابلس، وتمكينه من أداء مهامه، حيث من المقرر أن يقدم تشكيلته الحكومية خلال 15 يوما لتحصل على ثقة مجلس النواب.

وتتواصل توافد الأرتال العسكرية الضخمة من مختلف مدن غرب ليبيا لاستقبال فتحي باشاغا رئيس الحكومة الجديد عائدا من طبرق بعد جلسة مجلس النواب التي تم فيها اختياره بالإجماع.

يأتي ذلك بعد ساعات من تسمية مجلس النواب الليبي فتحي باشاغا رئيسا للحكومة بدلا من عبدالحميد الدبيبة الذي لم يستطع تهئية البلاد للانتخابات، واعتماد خارطة طريق جديدة تتضمن إجراء الاستحقاق خلال 14 شهرا من التعديل الدستوري الذي اعتمد اليوم بالأغلبية.

ليبيا طريق مجلس النواب الأمم المتحدة طبرق مجلس النواب الليبي فتحي باشاغا عبد الحميد الدبيبة الحكومة الليبية رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة النواب الليبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس في كافة المحافظات .. رابط

وزارة التعليم تصدر 10 تعليمات عاجلة للمدارس بشأن "الترم الثاني"

الحالة الاجتماعية.. أبو جبل يجاوب على سؤال منى الشاذلي الصعب.. فيديو

لا يقل عن 8700 جنيه .. تعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظفين والعاملين بالدولة

الأرصاد: الشتاء سينتهي 20 مارس.. ولا تتسرعوا في تخفيف الملابس

تركي آل الشيخ: عندي صداع وعظامي مكسرة تتوقعون من المباراة ولا أسوي مسحة

الزمالك يتراجع عن قرار معاقبة أبو جبل .. تفاصيل

وضعت طفلها منذ 12 يوماً.. تفاصيل مصرع طبيبة سقطت من شرفة منزلها بالمنوفية

موضوعات متعلقة

فتحي باشاغا يتعهد بإجراء الانتخابات في ليبيا خلال مدة أقصاها 14 شهرا

رجل المرحلة.. برلماني ليبي: نتمنى من فتحي باشاغا إعادة سيادة الدولة ..فيديو

ترشيحاتنا

منابر الأوقاف تجتمع حول مخاطر الطلاق وقافلة مشتركة إلى مدينة الأمل اليوم

تغيرات في هرم منظمة التحرير.. هل تلبي طموحات الفلسطينيين؟

نظرة شاملة عن بي إ دبليو X4 موديل 2022 في تونس .. صور

ذعر وقلق.. علماء ناسا قلقون من إيلون ماسك

أبوجبل: ما نشر عن توقيعي للأهلي غير صحيح | فيديو

يوفينتوس يتأهل لنصف نهائي كأس إيطاليا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رومانسية جينيفر لوبيز وبن أفليك تسيطر على العرض الخاص لفيلم Marry Me

بعد أنباء العودة.. قصة انفصال شيرين من "بحبه يا عمرو" حتى شائعة الرجوع لـ حسام حبيب

بكاء الملحن عمرو مصطفى خلال عزاء والدته| صور

في ذكرى وفاة إبراهيم الفقي.. كيف انتهت حياة "فيلسوف السعادة" بمشهد حزين؟

فيديو

بعد تألقه مع المنتخب بـ أمم إفريقيا .. زيزو يحسم الجدل بشأن استمراره في الزمالك "فيديو"

سقطت من الشرفة .. مصرع طبيبة بعد وضعها طفلتها بـ12 يوما بالمنوفية

فيديو.. زيادات كبيرة في رواتب العاملين بالدولة.. تعرف عليها

رفض الرحيل .. سر الكلب الذي يرابط عند قبر الطفل ريان

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

اﻟﻤﺰﻳﺪ