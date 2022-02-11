أول تعليق من فتحي باشاغا بعد وصوله معيتيقة

قال رئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا، إن الحكومة الجديدة ستكون للجميع.

وأضاف باشاغا، خلال مؤتمر صحفي: "علاقتنا مع جميع دول العالم ستكون مبنية على الاحترام المتبادل والعمل المشترك والتنسيق الدائم".

وأعرب عن تطلعه للتعاون الإيجابي مع بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا.

كما قدم الشكر لحكومة عبد الحميد الدبيبة "وواثقون من أنها ستكون ملتزمة بمبادئ الديمقراطية".

ومنذ قليل، وصل باشاغا إلى مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس، قادما من طبرق.

وهبطت منذ قليل طائرة خطوط برنيق القادمة من طبرق وعلى متنها فتحي باشاغا رئيس الحكومة الليبية وعدد من النواب، الذين حضروا جلسة مجلس النواب اليوم في طبرق.

واستقبل عدد من القيادات السياسية والاجتماعية والعسكرية بالمنطقة الغربية، باشاغا فور وصوله، إلى ساحة المطار.

وأحاطت بالمطار مئات السيارات المسلحة لتأمين باشاغا فور وصوله إلى العاصمة طرابلس، وتمكينه من أداء مهامه، حيث من المقرر أن يقدم تشكيلته الحكومية خلال 15 يوما لتحصل على ثقة مجلس النواب.

وتتواصل توافد الأرتال العسكرية الضخمة من مختلف مدن غرب ليبيا لاستقبال فتحي باشاغا رئيس الحكومة الجديد عائدا من طبرق بعد جلسة مجلس النواب التي تم فيها اختياره بالإجماع.

يأتي ذلك بعد ساعات من تسمية مجلس النواب الليبي فتحي باشاغا رئيسا للحكومة بدلا من عبدالحميد الدبيبة الذي لم يستطع تهئية البلاد للانتخابات، واعتماد خارطة طريق جديدة تتضمن إجراء الاستحقاق خلال 14 شهرا من التعديل الدستوري الذي اعتمد اليوم بالأغلبية.