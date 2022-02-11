اشتعال المنافسة في انتخابات نقابة المهندسين بالغربية ..صور

اشتعلت المنافسة في نقابة المهندسين بالغربية، عقب إغلاق باب الترشح والطعون، وتقدم علي كافة المقاعد 54 مهندسًا ليشكلون مجلس للنقابة مكون من من أعضاء، رئيس وسبعة أعضاء إلي جانب المقاعد التي لن يجري عليها انتخابات.

ومن المنتظر أن تجرى انتخابات نقابة المهندسين بالغربية يوم الجمعة ٢٥ من فبراير الجاري، على مقعد الرئيس و على نصف مقاعد أعضاء مجلس الإدارة، تقدم للترشح على مقعد رئيس النقابة ٨ مرشحين، ليفوز واحد فقط، كما تقدم للترشيح على مقاعد الأعضاء ٤٦ مرشحا يتنافسون على ٧ مقاعد مقسمة كالتالى ٣ مقاعد لتخصص الهندسة الكهربية و مقعدان لتخصص الهندسة المدنية، ومقعد واحد لتخصص الهندسة المعمارية، والمقعد السابع يتنافس عليه كل من مرشحى شعبة النسيج و شعبة البترول و التعدين.

وتعد انتخابات التجديد النصفي لهذا العام هى الأسخن والأشرس على الاطلاق منذ عدة سنوات، لوجود الكثير من الأسماء اللامعة سواء على صعيد العمل النقابى أو العمل العام أو عملهم المهنى الهندسى، ويعد أبرز المرشحين على مقعد الرئيس المهندسة أمانى هاشم، رئيس قطاع بشركة كهرباء جنوب الدلتا والمهندس عادل توفيق، النقيب الحالي بالتعيين بعد حبس النقيب الأسبق، بالإضافة للدكتور مهندس تامر الكورانى، أمين عام النقابة الفرعية بالغربية، ورئيس قسم هندسة الإنشاءات بكلية الهندسة جامعة طنطا، وأحد الشباب أصحاب الشعبية بين المهندسين لتدرجه داخل جدران النقابة منذ أكثر من 12 سنة.

و على مقاعد الأعضاء تبرز عدة أسماء لامعة وشهيرة في عالم الهندسة والمهندسين بمحافظة الغربية، كـ الدكتور محمد ايوب، الاستاذ المساعد بهندسة طنطا، والمهندسة نادية حسونة، رئيس حيي ثان طنطا وثان المحلة سابقًا وصاحبة لقب المرأة الحديدية بالمحلة الكبري وطنطا، و المهندس أسامة القطرى، عضو مجلس إدارة نادي سمنود الرياضي، و المهندسة ثناء زهران، رئيس قطاع الدلتا بالمقاولون العرب، والمهندسة منى فايز والمهندس محمود عاطف و المهندس محمد خطاب وغيرهم ما بين القيادات الشابة وأصحاب الخبرات.

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