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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنتاجون: قلقون من هجمات الحوثي في المنطقة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي قلق بلاده من الهجمات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي، مشيرًا إلى أنه على الولايات المتحدة تعزيز دفاعاتها في المنطقة وقدرتها على مراقبة التهديدات الإيرانية.

وقال كيربي في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، أمس الخميس، إن التقدم في قدرة إيران الصاروخية هو تهديد للمنطقة مضيفا أن طهران تهدد جيرانها وشركاء الولايات المتحدة من خلال تطوير برنامجها النووي.

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وقال كيربي: "نحن نرى أن استمرار إيران في تطوير برنامجها النووي تهديد لجيرانها وشركائنا في المنطقة، إن سلوكها يزداد عدائية وهي ماضية في تعزيز قدراتها بما يزعزع استقرار المنطقة.

وأضاف: "ينبغي أن نستمر في تحسين قدراتنا الدفاعية في المنطقة وكذلك الإمكانيات الدفاعية لدى شركائنا وكذلك قدرتنا على رصد التهديدات التي تشكلها إيران".

وأعرب كيربي عن دعم جهود الخارجية الأمريكية من أجل العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، لكنه أشار إلى أن التطوير الذي أنجزته إيران في برنامجها النووي قصّر الفترة الزمنية لصنعها أسلحة نووية.

ولفت المسؤول الأمريكي إلى أنه يتوجب الاستمرار في ممارسة الضغط الدولي على إيران حتى تتحمل مسؤولياتها مضيفا أن وزارة الدفاع الأمريكية تدعم بكل الطرق المتاحة لجعل إيران تعود إلى الاتفاق النووي.

ولدى سؤاله حول الأزمة في أوكرانيا، قال كيربي إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن لا يزال يحشد قواته على الحدود الأوكرانية والتوغل الروسي قد يحدث في أي وقت.

 

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