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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصر تسجل 2189 إصابة جديدة بكورونا و62 وفاة وبايدن يدعو المواطنين الأمريكيين إلى مغادرة أوكرانيا.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

باشاغا يتعهد بفتح صفحة جديدة والدبيبة يؤكد: محاولة اغتيالي لم تكن عملية مخططة
وفدا الإمارات وقطر يبحثان في الدوحة آليات تنفيذ بيان "العُلا "
الرئيس التونسي: مجلس القضاء الأعلى حُل وسيحل محله مجلس آخر

 

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الراي" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل  2189 إصابة جديدة بفيروس كورونا و62 وفاة أمس الخميس، مقارنة مع 2191 إصابة و57 وفاة في اليوم السابق، مضيفة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 448497 من ضمنهم 382037 حالة تم شفاؤها، و 23172 حالة وفاة.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الجريدة" أن رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان، فتحي باشاغا، تعهد بأن تكون أيدي حكومته المرتقبة ممدودة للجميع دون استثناء، فيما حذر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مما وصفها بمحاولة لدخول طرابلس بالقوة.

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وفي كلمة مقتضبة أدلى بها، مساء الخميس، توجه باشاغا بالشكر إلى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، قائلا: "أنا على ثقة بالتزام حكومة الوحدة الوطنية بمبادئ الديمقراطية والتسليم السلمي للسلطة".

ونقلت "الوطن" عن الدبيبة قوله إن محاولة اغتياله لم تكن عملية مخططة، وإن شخصين مأجورين حاولا اغتياله، وإنه طُلب منهم تنفيذ العملية والمغادرة سريعا.

وقالت "القبس" إن وفدين رسميين يمثلان كلا من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر التقا في العاصمة القطرية الدوحة أمس الخميس، لمتابعة تنفيذ بيان العُلا الذي صدر عن القمة الخليجية التي استضافتها المملكة العربية السعودية في العام 2021.

ونقلت "الأنباء" عن الرئيس التونسي قيس سعيد قوله إن مجلس القضاء الأعلى قد حُل وسيحل محله مجلس آخر، مضيفًا: "تم إعداد مسودة مرسوم للتصالح مع رجال الأعمال الضالعين في الفساد مقابل مشروعات تنموية".

دوليًا، أفادت "الوطن" بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن حث، أمس الخميس، الأميركيين في أوكرانيا على مغادرتها في ظل مخاوف أميركية وغربية من اجتياح روسي لأوكرانيا.
 

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