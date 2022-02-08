أمير قطر يشارك في اليوم الرياضي الوطني.. فيديو

شارك أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، في فعاليات اليوم الرياضي الوطني.

ومارس تميم رياضة المشي في ممشى حديقة ملعب "البيت" المونديالي، بمشاركة عدد من طلاب مدارس المرحلة الابتدائية، وذلك "في إطار توعية النشء بأهمية الرياضة وتشجيعهم على اتباع أساليب الحياة الصحية والاهتمام باللياقة البدنية".

وغرد الأمير على حسابه الرسمي في “تويتر”: "أتمنى لكم يوما رياضيا ممتعا يمارس فيه الجميع هواياتهم الرياضية بما يحفظ الصحة للفرد والمجتمع".

وانطلقت اليوم، الثلاثاء، فعاليات اليوم الرياضي القطري في نسخته 11 في العديد من الأماكن، مثل "أسباير" و"كتارا" و"مشيرب"، وحدائق "الريان" و"البدع"، بجانب جميع مسارات المشي والجري والملاعب الرياضية.

كما انطلقت الفعاليات بصالة لوسيل الرياضية التي تم تخصيصها خلال اليوم الرياضي للسيدات، لممارسة ألعاب الجمباز واللياقة البدنية وغيرها بخصوصية تامة.