إصابة 3 أشخاص في انقلاب تروسيكل بطريق الخلافية في جرجا بسوهاج

اُصيب 3 أشخاص، بينهم مسنان، بإصابات متفرقة؛ إثر انقلاب تروسيكل على طريق الخلافية نجع الجبالي، بنطاق مجلس قروي العوامر بمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى جرجا العام لتلقي العلاج اللازم.

ماذا حدث؟

تلقت الجهات المعنية إخطارًا بوقوع حادث انقلاب تروسيكل بالطريق المشار إليه، ووجود مصابين، وعلى الفور تم التعامل مع البلاغ ونقل المصابين بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى جرجا العام، لإجراء الفحوص الطبية وتقديم الرعاية اللازمة لهم.

وبالفحص الطبي للمصابين، تبين إصابة “س. س. د”، 60 عامًا، ويعمل مزارعًا، ومقيم بقرية الزواتنة البحرية، بسحجات متفرقة بفروة الرأس، فيما أصيب “ت. س. س”، 23 عامًا، والمقيم بالقرية ذاتها، بسحجات متفرقة بالوجه والساعد الأيمن.

كما أسفر الحادث عن إصابة “ا. ج. ب”، 70 عامًا، ويعمل مزارعًا، مقيم بقرية الزواتنة البحرية، بسحجات متفرقة بالمرفق والساعد الأيسر، لتتنوع الإصابات بين مناطق مختلفة من أجساد المصابين الثلاثة.

واستقبل مستشفى جرجا العام المصابين، حيث خضعوا للفحص الطبي وتلقى كل منهم الرعاية الطبية اللازمة، للتعامل مع الإصابات التي لحقت بهم جراء انقلاب التروسيكل.

وتواصل الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الحادث.