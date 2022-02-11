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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

انتظام الدارسين في حلقات برنامج السنوات الأربع لحفظ القرآن الكريم

تحفيظ القرآن في الجامع
تحفيظ القرآن في الجامع الأزهر

انطلقت حلقات تحفيظ القرآن الكريم – برنامج الأربع سنوات بنظامي الحضور المباشر برحاب الجامع الأزهر، ونظام التعليم عن بعد عبر منصة Microsoft teams. 

وانتظم الدارسون في حلقاتهم طبقًا لقوائم الأسماء وجداول المواعيد المعلن عنها منذ عدة أيام عبر صفحة الجامع الأزهر على فيسبوك.
 

ويأتي ذلك في إطار ما يقوم به الرواق الأزهري بإشراف أ.د عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة عواد، مدير عام الجامع الأزهر، وذلك في ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وحرصه على إتاحة الفرصة للراغبين في طلب العلم الشرعي بكافة فروعه وعلى رأسها القرآن الكريم.

الأزهر الإمام الاكبر الجامع الازهر القران الكريم التعليم حفظ القرآن الكريم

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