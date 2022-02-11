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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الزراعة: برتوكول خماسي مع الوزرات والفلاحين لتطوير الأراضي

متحدث وزارة الزراعة
متحدث وزارة الزراعة

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة المصرية نجحت من خلال الجهود التي بذلتها في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، والبيض والأسماك والدواجن، وجميع المنتجات الهامة للمواطن المصري، مؤكدا توفير المنتجات وتصدير الفائض.

وأضاف محمد القرش، خلال لقائه بـ برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية عملت على زيادة مساحات الأراضي المزروعة، وتحسين إنتاجية الأرض، والوصول لأفضل انتاج، مؤكدا أن جميع المزارعين الذين ينفذون التعليمات ساهموا في زيادة نسبة ومعدلات الإنتاج.

وتابع: “اهتممنا بالبحث العلمي بشكل كبير وبدأنا نطرح أصناف جديدة وصلت لـ 25 صنفا، إلى جانب توفير تقاوي الخضروات والفاكهة محليا، وتطبيق أنظمة الري الحديث”.

ولفت القرش إلى أن الدولة المصرية نفذت برتوكولا خماسيا مع الوزرات؛ للمساهمة مع الفلاحين في تطوير الأراضي الزراعية، متابعا: "دراسة الأرض الزراعية من قبل جميع الوزرات بالمجان للمزارع وفائدة القرض تتحملها وزارة المالية ودون فوائد".

وأردف القرش، أن هناك جهودا لتوفير المستلزمات الزراعية، وتوفير الأسمدة، متابعا: "بقينا ننتج ضعف احتياجنا من السماد". 

الزراعة القرش متحدث الزراعة توك شو الري الحديث

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