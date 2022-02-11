حملة على الوحدات الصحية بكفر شكر.. صور

لمتابعة سير العمل..

شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة كفر شكر فى القليوبية حملة للمرور على الوحدات الصحية لمتابعة سير العمل وخدمات المرضى ومدى تواجد الأطقم الطبية بالوحدة الصحية بالمنشأة الكبرى.

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وقال الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر، إن الحملة جاءت فى اطار تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية وتوجيهات بالمرور ومتابعة نظام العمل داخل الوحدة والتأكد من مدى انتظام وتواجد الأطقم الطبية داخل الوحدة الصحية وخدمة المرضى.

وأشار عبدالمنعم إلى أنه تم متابعة التأكد من توفير الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات التعقيم والتطهير وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا حيث تبين وجود بعض المخالفات وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لراحة وخدمة المرضى وانتظام العمل.

من ناحية أخرى أجرى اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية بحي غرب شبرا الخيمة بدأها بتفقد أعمال الحملة المكبرة لإزالة التعديات على حرم الطريق الزراعي وأملاك الري بنطاق ترعة الشرقاوية بحي غرب شبرا الخيمة.

وأشرف المحافظ على إزالة عدد 20 حالة تعدي على مساحة 700 متر وذلك ضمن مجهودات الموجة 19 لإزالة التعديات التي تنظمها المحافظة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والأجهزة الأمنية بالقليوبية.

وخلال الحملة تم إزالة العديد من الحالات بمعدات حي غرب شبرا الخيمة، وتنوعت التعديات ما بين أسوار حديدية ومخازن وورش وتندات ومخازن كلها أنشئت بالمخالفة على حرم الطريق الزراعي في مساحة ال 25 متر المحظور إقامة أي منشآت عليها.

وأكد المحافظ على استعادة هيبة الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتحقيق الردع العام، ومؤكدا على استمرار الحملة لإزالة كل المخالفات على طول الطريق الزراعي بنطاق مدن المحافظة، مشيرا أنه لن يسمح بأي مخالفة على حرم الطريق الزراعي مهما كان حجمها أو مرتكبها.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد أعمال النظافة والإشغالات على الطريق الزراعي بنطاق حي غرب شبرا الخيمة، حيث وجه المحافظ بتكثيف حملات النظافة على الطريق خاصة بالمناطق السكنية وإزالة جميع الإشغالات خصوصا الأكشاك المخالفة التي تتسبب في تعطيل الحركة المرورية نتيجه الإنتظار الخاطئ أمام تلك الأكشاك.

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