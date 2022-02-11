سوريا.. مصرع وإصابة شخصين في درعا

قُتل شخص وأصيب آخران، باستهداف مجهولين لسيارة تابعة لأحد أعضاء “اللجنة المركزية” في بلدة عتمان، المتاخمة لمدينة درعا من جهة الشمال الغربي بسوريا.

وأفاد مصدر محلي في درعا، أن مجهولين يستقلون دراجة نارية استهدفوا سيارة عضو “اللجنة المركزية” مصعب بردان، وأسفر الهجوم عن إصابة البردان، إضافة لأحد أقاربه بجروح، كما قُتل آخر كان متواجداً في السيارة.

في حين تحدثت مصادر أخرى عن عملية اغتيال طالت أحد أعضاء “اللجنة المركزية” في الريف الغربي من محافظة درعا.

ويعرف عن البردان أنه أحد أهم أعضاء “اللجنة المركزية” في درعا، وله دور في المفاوضات بين سكان المحافظة والحكومة السورية، أثناء حصاره لمناطق من درعا، إضافة إلى مفاوضات أُخرى حضرها البردان فيما يتعلق بتقديم الخدمات لمدينة طفس.

وعمليات استهداف أعضاء “اللجنة المركزية” في درعا ليست بجديدة على ساحة المحافظة، إذ قُتل، في 9 ديسمبر 2021، عضو “اللجنة” في المنطقة الغربية من محافظة درعا، الشيخ أحمد البقيرات، إثر تعرضه لإطلاق نار مباشر من قبل مجهولين في بلدة تل شهاب غربي درعا.

كما اغتال مجهولون عضو “اللجنة المركزية” في ريف درعا الغربي، الشيخ محمود البنات، بإطلاق نار استهدفه، في 21 يناير الماضي.