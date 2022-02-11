2000 مشارك... رياضة الإسكندرية تنظم ماراثون مشي على الكورنيش

نظمت مديرية الشباب والرياضة في الإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة ومدير المديرية، مهرجانًا رياضيًا تضمن ماراثون مشى وجرى بمشاركة ما يقرب من ١٩٥٠ مشارك، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء محمدالشريف محافظ الاسكندرية.

وذكرت المديرية في بيان أن الماراثون شارك فيه لأول مرة نادى العاملين بمديريه الشباب والرياضة بالإسكندرية وبيت العيلة، وأكثر من هيئة شبابية ورياضيه، وعدد من منظمات المجتمع المدني.

أقرأ أيضًا:

منع إقامة 5 مقابر.. حملات لإيقاف أعمال البناء المخالف في الإسكندرية

وانطلق الماراثون من موقف سبورتنج حتى مكتبة الإسكندرية، فى إطار مبادرة الإسكندرية تبدع.

وتاتى هذه المبادره في إطار الخدمة المجتمعية وإحساس مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية بالمسئولية تجاة المجتمع السكندري، وانطلقت مبادرة اسكندرية بتبدع اعتبارا من ١ يناير ٢٠٢٢ وتستمر حتي ٣٠ يونيو ٢٠٢٢.

وفى تصريحات صحفية، قالت الدكتوره صفاء الشريف إن هذه المبادرات تنفذ بالجهود الذاتيه وبدون أي تكلفة مالية على الدولة وتخدم المجتمع السكندري بكل طوائفة، وذلك بهدف توسيع قاعده المشاركين فى الانشطة الرياضية والاجتماعية والسياسية والخدمية، وخدمة كافة الأعمار من طلائع وشباب وأندية الفتاة والمرأة والرواد.

جديرا بالذكر أنه تم اطلاق هذه المبادرة بعد النجاح المتميز لمبادرة اسكندرية بتفرح والتي أطلقت في شهر يوليو ٢٠٢١ وانتهت في اكتوبر ٢٠٢١ وشارك فيها واستفاد منها كل المجتمع السكندري وزائرية بما يقرب من (مليون ونصف المليون).