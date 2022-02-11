عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتيسير الحركة المرورية..

إزالة 464 حالة إشغال طريق في البحيرة

رفع الإشغالات لتيسير
رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية

أكد  اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على إستمرار الحملات اليومية على المقاهي والكافيهات والمحال التجارية لمتابعة تطبيق التراخيص والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، حرصاً على صحة وسلامة المواطنين، وكذلك تكثيف حملات رفع الإشغالات للحفاظ على حرم الطريق وتسيير الحركة المرورية مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وفي نفس السياق، أسفرت الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن رفع الآتى :-

إصابة 13 شخصا بسبب خلاف على أرض زراعية في البحيرة

حملات رفع الإشغالات 

 

- رفع ٤٦٤ حالة إشغال طريق مخالف تنوعت ما بين ثابت ومتحرك بنطاق الشوارع والميادين عبارة عن (١١٨حالة بايتاي البارود - ١٢٠ حالة بحوش عيسى - ٤٥ حالة بابوحمص - ٢٥ حالة بالدلنجات - ١٥٦ بدمنهور )

- كما تم إزالة ٩ أكشاك مخالفة وغلق مقرين للدروس الخصوصية بدمنهور.

- تحرير ٦ محاضر لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية ومصادرة ٢ شيشة بالمرور على المقاهي والكافيهات.

البحيرة فيروس كورونا محافظ البحيرة دمنهور انتشار فيروس كورونا الإجراءات الاحترازية مراكز المحافظة رفع الإشغالات فيروس كورونا الحركة المرورية هشام امنة حركة المرور الوحدات المحلية فيروس كورونا انتشار فيروس اللواء هشام آمنه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة التعليم تصدر 10 تعليمات عاجلة للمدارس بشأن "الترم الثاني"

سمارة ترد على أبو جبل: توقعت إجابة أذكى وأرجو إغلاق الموضوع

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس في كافة المحافظات .. رابط

بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 15 في حادث انقلاب أتوبيس بمطروح

الأرصاد: الشتاء سينتهي 20 مارس.. ولا تتسرعوا في تخفيف الملابس

الحالة الاجتماعية.. أبو جبل يجاوب على سؤال منى الشاذلي الصعب.. فيديو

تركي آل الشيخ: عندي صداع وعظامي مكسرة تتوقعون من المباراة ولا أسوي مسحة

آخرها التعدي على الأراضي الزراعية.. احذر عقوبات الجرائم المخلة بالشرف

ترشيحاتنا

جواو مدافع بترو أتلتيكو: نجهز لمفاجأة أمام الزمالك.. والأهلي صاحب الشعبية الأكبر في أنجولا |حوار

دعا المشاركين لحضور مؤتمر المناخ بمصر.. نص كلمة الرئيس السيسي في قمة محيط واحد

خطيب المسجد النبوي: عمر الفرد ينقضي بالتمام ولا يدري ماذا يجري بعد موته

لظروف طارئة.. تأجيل صلاة الجنازة ومراسم دفن الموجي الصغير

خلف الكواليس.. اختراعات ساهمت في نهضة العالم ابتكرتها السيدات

الرئيس السيسي يعلن انضمام مصر إلى الإعلان المقرر صدوره عن قمة محيط واحد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع الأوكراني ينشر صورا لشحنة أسلحة أمريكية جديدة وصلت كييف

رومانسية جينيفر لوبيز وبن أفليك تسيطر على العرض الخاص لفيلم Marry Me

بعد أنباء العودة.. قصة انفصال شيرين من "بحبه يا عمرو" حتى شائعة الرجوع لـ حسام حبيب

بكاء الملحن عمرو مصطفى خلال عزاء والدته| صور

فيديو

تصريحات جريئة..عايدة رياض: محرم فؤاد ضربني وأحمد بدير ماكنش شقي |فيديو

فيديوجراف.. قرارات جديدة ضد المتعدين على الأراضي الزراعية.. تفاصيل

فيديو جراف.. هجوم جديد على محمد رمضان بسبب باي باي ثانوية

حتى تصبح طبيبة.. مسنة تعود للمدرسة بعد بلوغها 99 عاما

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

اﻟﻤﺰﻳﺪ