إزالة 464 حالة إشغال طريق في البحيرة

لتيسير الحركة المرورية..

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على إستمرار الحملات اليومية على المقاهي والكافيهات والمحال التجارية لمتابعة تطبيق التراخيص والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، حرصاً على صحة وسلامة المواطنين، وكذلك تكثيف حملات رفع الإشغالات للحفاظ على حرم الطريق وتسيير الحركة المرورية مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وفي نفس السياق، أسفرت الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن رفع الآتى :-

حملات رفع الإشغالات

- رفع ٤٦٤ حالة إشغال طريق مخالف تنوعت ما بين ثابت ومتحرك بنطاق الشوارع والميادين عبارة عن (١١٨حالة بايتاي البارود - ١٢٠ حالة بحوش عيسى - ٤٥ حالة بابوحمص - ٢٥ حالة بالدلنجات - ١٥٦ بدمنهور )

- كما تم إزالة ٩ أكشاك مخالفة وغلق مقرين للدروس الخصوصية بدمنهور.

- تحرير ٦ محاضر لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية ومصادرة ٢ شيشة بالمرور على المقاهي والكافيهات.