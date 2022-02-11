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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

افتتاح مسجد الرحمة بسوهاج والمحافظ يتفقد تطوير الجبانات الجديدة بأخميم

صدى البلد

افتتح اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، مسجد الرحمة بجبانات أخميم الجديدة بحي الكوثر، بعد انتهاء أعمال التشطيبات النهائية، حيث أدى المحافظ صلاة الجمعة بالمسجد، يرافقه اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، والدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج.

وأحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والمستشار جمال أبو كريشة رئيس نادي قضاة سوهاج، واللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، والعميد نبيل شحاتة المستشار العسكري للمحافظة، والنائب زكريا حسان، والنائب شعبان لطفي، أعضاء مجلس النواب، والنائب مصطفى الشريف عضو مجلس الشيوخ، والشيخ علي طيفور وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، ولفيف من القيادات التنفيذية والدينية وأهالي أخميم.

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وعقب أداء الصلاة قام محافظ سوهاج ومرافقيه بتفقد عدد من المنشآت التي تم رفع كفاءتها داخل الجبانات، ومنها استراحات المشيعين، وبيوت الحفارين، وعدد 176 مقبرة جديدة تم إنشاؤها، بالإضافة إلى تفقد المعضمة.

وأوضح "الفقي" أن أعمال تطوير ورفع كفاءة الجبانات تأتي في إطار خطة المحافظة لوقف الدفن بالمقابر القديمة بمدينة أخميم، وتحويلها إلى المقابر الجديدة بحي الكوثر والتي تم تجهيزها بالشكل اللائق، لافتا إلى أنه جاري حصر المستفيدين تمهيدا للبدء في إجراءات تخصيص المقابر الجديدة.

أعمال تطوير ورفع كفاءة جبانات أخميم الجديدة بحي الكوثر شملت إنشاء 176 مقبرة جديدة، وتطوير وتجهيز السور والبوابات الرئيسية بعدد 2 بوابة، بالإضافة إلى تجهيز 2 معظمه لنقل الرفاة من المقابر القديمة، فضلا عن تجهيز استراحات المشيعين وبيوت الحفارين.

وغرفتي الأمن، وأعمال اللاند سكيب، والإنارة، وزراعة الأشجار، وتركيب محول كهرباء بقدرة 500 ك،  وتشطيب وتجهيز المسجد بالكامل على مساحة 450 متر مربع، والذي يتسع لعدد 300 إلى 400 مصلى.

سوهاج الرحمة مسجد جبانات أخميم إخميم

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