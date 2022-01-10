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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتحقيق المصلحة العامة.. إعداد قاعدة بيانات لـ الجبانات في بني سويف

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

 ترأس الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف اجتماع اللجنة التي تم تشكيلها بقرار المحافظ لتختص بالإشراف الكامل على منظومة إدارة الجبانات، واعتماد توسيع الجبانات القديمة، واختيار النماذج المحددة للبناء والموافقة على اختيار مواقع الجبانات الجديدة، وكافة القواعدالمنظمة لهذا الملف الحيوي.

حضر اجتماع اللجنة، اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، والمستشارنادي عبد اللطيف المستشار القانوني بالمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية السبع، ومديري عموم المالية والشئون القانونية والأملاك والمجالس واللجان والتخطيط العمراني. 

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وفي بداية الاجتماع أكد المحافظ، أهمية الملف المتعلق بالجبانات ، حيث كان يجب تنفيذ عدد من الإجراءات والخطوات العملية لتنظيم العمل في هذا الملف، بما يحقق المصلحة العامة، ويوفر التسهيلات اللازمة والوقت والجهد على أهالينا بالقرى والمدن، مشيرا إلى أنه تم إعداد قاعدة بيانات عن الجبانات  بدائرة المحافظة، وكل التفاصيل الفنية والإنشائية والإجرائية عنها ،مشددا على ضرورة تحديث قاعدة البيانات بشكل مستمر

تمت مناقشة الآليات والقواعد المنظمة لتوزيع الجبانات وإدارتها بالشكل المتفق عليه، وكذا اجتماعات اللجنة من حيث المواعيد ، وجدول الأعمال الذي يتم إعداده قبل الاجتماع، حيث وجه المحافظ بالدراسة الشاملة من كافة النواحي القانونية والمالية والفنية وسير الإجراءات والمقترحات والحلول ،حتى يتم اتخاذ القرار المناسب حيال كل موضوع.

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