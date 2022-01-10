تدشين معمل الأقمار الصناعية بكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء في جامعة بنى سويف

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، تدشين معمل الأقمار الصناعية بكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء ليصبح عدد المعامل المتخصصة في تكنولوجيا الفضاء بالجامعة 5 معامل متخصصة للأغراض التعليمية والبحثية.

وذلك بحضور الدكتور أسامة شلبية عميد الكلية، والدكتور محمد خليل عراقي نائب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية ووفد من المهندسين المرافق له،والدكتور إسلام أبو المجد نائب رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء ومستشار وزير التعليم العالى، ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.



وأكد الدكتور منصور أن معمل الأقمار الصناعية يعد نموذج يحاكى القمر الصناعى الجاهز للإطلاق من نوع كيوبسات ولكنه بهدف تعليمى تدريبى حيث تم اختباره بمعامل وكالة الفضاء المصرية، وهو مزود ببرامج الاتصال والملاحة والتحكم.؟

وأوضح أن كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء استطاعت بناء منصة للتعليم والبحث الفضائي قائمة علي معامل بحوث الكترونيات الفضاء, النمذجة السريعة , الميكروويف و الهوائيات, الروبوت الفضائي و تكنولوجيا الأقمار الصناعية وتأهيل طلاب المرحلة قبل البكالوريوس ليصبحوا كوادر ذات مهارات حقيقية تناسب مع رؤية مصر 2030 للنهوض بصناعة الفضاء، بالإضافة إلى أن هذه المنصة تتيح لطلاب الدراسات العليا من خريجي كليات الهندسة و العلوم للحصول علي درجات علمية في مجال الفضاء.



وأضاف الدكتور أسامة شلبية عميد كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء أن تدشين معمل الأقمار الصناعية بالكلية يأتى بناء علي البروتوكول التنفيذي بين وكالة الفضاء المصرية وجامعة بني سويف متمثلة في كلية علوم الملاحة و تكنولوجيا الفضاء والذى تم توقيعه فى فبراير الماضى، وتضمن توفير منهج نظري وعملي متكامل لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء، وإنشاء معمل للأقمار الصناعية التعليمية بالكلية من خلال بوابة تعليمية تابعة لوكالة الفضاء المصرية لتوحيد نظام المعرفة الفضائية بمصر، ومنح الطالب حديث التخرج التدريب العملي في مجال الفضاء مع فهم واستكشاف المفاهيم الرئيسية لتصميم النظم الإلكترونية والنظم الميكانيكية والبرمجيات المرتبطة بهما.



ووجه الدكتور أسامة شلبية عميد الكلية، الشكر للدكتور منصور حسن لما يوليه من دعم واهتمام كبير بكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء والتى تعد من الكليات الفريدة بالشرق الأوسط فى تخصصات الفضاء .