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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

التقى ماكرون على هامش قمة «محيط واحد»..السيسي: مصر تولى أهمية كبيرة لحماية البيئة البحرية

الرئيس السيسي وإيمانويل
الرئيس السيسي وإيمانويل ماكرون

أعرب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عن خالص تمنياته بنجاح قمة المناخ العالمية في شرم الشيخ، والتي تستضيفها مصر نوفمبر العام الجاري.

جاء ذلك خلال لقائه مع الرئيس السيسي، اليوم الجمعة، في فرنسا على هامش القمة المنعقدة هناك تحت عنوان “محيط واحد”.

وبحسب السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، فإن الرئيس السيسي، خلال لقاءه مع إيمانويل ماكرون، أوضح  أن تلبيته لدعوة الرئيس الفرنسي للمشاركة في قمة "محيط واحد" تعكس مدى حرص مصر على التعاون مع فرنسا في هذا المجال، أخذاً في الاعتبار أن مصر تولي أهمية قصوى لحماية البيئة البحرية، وذلك من خلال الجهود الوطنية المختلفة في مجالات إقامة المحميات الطبيعية، والحفاظ على التنوع البيولوجي، والحد من التلوث البحري.

وصرح  السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد متابعة عدد من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، والتي شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، خاصةً على الصعيد الاقتصادي والتجاري والعسكري والأمني، وكذلك تبادل الرؤى ووجهات النظر في إطار التشاور المكثف بين مصر وفرنسا تجاه القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وقد رحب الرئيس "ماكرون" بزيارة الرئيس إلى فرنسا، مؤكداً اعتزاز بلاده بالعلاقات الوطيدة والمتميزة التي تربطها بمصر، والتي اكتسبت مزيداً من قوة الدفع خلال الزيارات المتعددة التي قام بها الرئيس مؤخراً إلى فرنسا، مما ساهم في دعم مسيرة العلاقات بين البلدين الصديقين على نحو بناء وإيجابي، ومشدداً في هذا الإطار على التزام الإدارة الفرنسية بمواصلة تعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر فى مختلف المجالات، ومساندة الجهود الحثيثة للسيد الرئيس لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف في المنطقة بأسرها.

وأعرب الرئيس من جانبه عن التقدير لحفاوة الاستقبال، والتي تعكس الطابع الاستراتيجي للعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، مؤكداً ما توليه مصر من أهمية خاصة لتعزيز التعاون مع فرنسا في مختلف المجالات، لاسيما ما يتعلق بنقل الخبرات والتكنولوجيا الفرنسية العريقة في كافة المجالات التنموية إلى مصر، فضلاً عن تعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الفرنسي خلال الفترة المقبلة بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، بما يساعد على صون الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط والقارة الأفريقية، خاصةً في ظل الرئاسة الفرنسية الحالية للاتحاد الأوروبي.

سيسي الرئيس الفرنسي قمة المناخ العالمية محيط واحد

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