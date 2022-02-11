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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

امرأة تقاضي سنوب دوج وصديقه بتهمة التحرش

صدى البلد

قامت عارضة الأزياء والراقصة جين دو بمقاضاة سنوب دوج وصديقه المنتج بدعوى انها تعرضت للتحرش في2013.


وقالت في المستندات القانونية المرفوعة يوم الأربعاء في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة المركزية في كاليفورنيا إن مغني الراب وعمره 50 عامًا ، اعتدى عليها جنسيًا في 29 مايو 2013 بعد حفل لونج بيتش بولاية كاليفورنيا في أنهايم

كما اكدت إن مساعد سنوب دوج الأسقف دون جوان ، 71 عامًا (واسمه الحقيقي دونالد كامبل) والذي ورد اسمه أيضًا في الدعوى ، عرض عليها نقلها إلى منزلها ، ونمت بعد ذلك. قالت إنها استيقظت فوجدت نفسها بمنزله.

ونفى سنوب دوج قيامه بالاعتداء عليها.

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وكان قد أعلن نجم الراب الشهير سنوب دوج، وفاة والدته بيفرلي تاتى، عن عمر يناهز 70 عامًا.

ونشر سنوب عبر حسابه على موقع "انستجرام"، أكثر من صورة لهما معًا وهو يحتضنها، وتبدو والدته الراحلة سعيدة ومبتسمة، فيما شكرها "سنوب دوج"، لأنها أنجبته.

كما شارك صور أخرى لها بمفردها، ارتدت فيها قبعة وفستان باللون الأحمر وكانت تحمل باقة ورود، وعلق على الصورة: "شكرًا لك يا إلهي لأنك أعطيتني ملاكاً.

وأرسل  سنوب دوج لوالدته الورود والقلوب معبراً لها عن حبه لها، كذلك حرص سنوب دوج، على توديع والدته برسالة عبر "انستجرام"، كتب فيها: "حتى نلتقى مجددًا".
 

انستجرام ولاية كاليفورنيا عارضة الأزياء الأمريكي كاليفورنيا أمريكية

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