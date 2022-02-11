البحوث الاستراتيجية: ضرورة توفير بعثات للشباب بالخارج وطرح مشروعات وتوعيتهم

طالب المفكر حسن إسميك رئيس معهد السلام للدراسات والبحوث الاستراتيجية، الحكومات العربية بالعمل على تأهيل الشباب وتأمين فرص عمل لهم ليتمكنوا من القضاء على الفراغ في حياتهم ومساعدتهم في الالتحاق بسوق العمل، مشددا على ضرورة توفير بعثات لهم في الخارج وطرح المشاريع الخاصة بهم وتوعيتهم.

وأكد إسميك، على أهمية توفير سبل الترفيه المختلفة وخاصة الرياضية والثقافية لتكون عاملا مؤثرا في صقل شخصية الشباب العربي وحافزا لإقبالهم على الحياة بشكل إيجابي.

وأشار إسميك، إلى أنه مهما واجه الشباب العربي من عقبات، إلا أنهم قادرون على تحويل الفشل إلى إنجاز، موجها رسالة للشباب تحت شعار "كن إيجابيا" يحثهم من خلالها على التزام التفكير الواعي للمستجدات وتدارك الأخطاء.

وأوضح إسميك، ضرورة تعزيز الثقة بالنفس وتطوير المهارات الإيجابية الكامنة في أعماق شبابنا والتي ستؤكد لهم أن الحياة مستمرة ولا تقف عند تجربة واحدة؛ داعيا الشباب بتطوير أنفسهم وأن لا يضغطوا على أنفسهم، فالإرادة هي من تغير الحياة وتخرج من أي مأزق يواجههم.

وأكد إسميك، أن الخطوة الأولى لتحقيق الحلم هي الاستيقاظ والشروع في العمل، وأن الفشل هو الفرصة الجديدة لكي تبدأ مرة أخرى ولكن بذكاء أفضل.