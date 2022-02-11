مجموعة الأهلي.. صن داونز يتقدم على الهلال السوداني بهدف في الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم صن داونز على منافسه الهلال السوداني بنتيجة هدف دون رد في المباراة المقامة حاليا ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دورى ابطال افريقيا .

وسجل هدف تقدم فريق صن داونز اللاعب ثيمبا وزاني في الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء .

وتضم المجموعة الأولى فى دورى أبطال أفريقيا، الأهلى حامل اللقب، الهلال و المريخ “السودان” ، وصن داونز “ الجنوب أفريقى”



تشكيل صن داونز



اونيانجو، كوتزى، دى روك، بريان اونيانجو، لاكاى، جالى، موداو، سيرينو، زوانى، سافرانكو، شالوليلى.

تشكيل الهلال

حراسة المرمي: علي أبو عشرين

الدفاع: فارس عبد الله، محمد واتارا، محمد أحمد رزق، صلاح عادل.

الوسط: والي الدين خضر ، جيرارد فيري ، عبدول اجاجون.

الهجوم : عيد مقدم ، ابراهيما مصطفى ، محمد عبد الرحمن.