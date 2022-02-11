المخرج سعيد شيمي: أي حد عاوز يشتغل في السينما يقرأ ويسمع مزيكا كتير

قال سعيد شيمي، المخرج ومدير التصوير، إن والده توفي عندما كان عمره 16 سنة، ما دفعه إلى الإقامة مع خاله، الذي كان يمتلك مكتبة ضخمة اعتبرها "كنز علي بابا"، حيث انكب على القراءة، وعندما بلغ السابعة عشرة من عمره أصبح لديه مكتبة الخاصة التي اشترى كل كتبها من سوق الأزبكية.

وأضاف «الشيمي» خلال استضافته ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، ويذاع على فضائية «CBC»: "القراءة طلعتني من القوقعة اللي كنت فيها لأن وفاة والدي أثرت فيّ جدا، وكان راجل قوي وبيعاقبني لأني كنت شقي".

وتابع المخرج ومدير التصوير: "منذ أن بدأت القراءة لم أتركها حتى الآن وشعرت بأن عقلي اتسع فأصبحت كثير الاطلاع على الأدب، وأول ما قرأته لنجيب محفوظ كان كفاح طيبة".

وأشار إلى أنه اطلع على أعداد مجلة كتابي عندما كان غي مرحلة شبابه، إذ كانت تلك المجلة تلخص القصص الأدبية: "أي واحد عاوز يشتغل في السينما يقرأ ويسمع مزيكا كتير ويشوف فن تشكيلي كتير"، لافتًا إلى أن الموسيقى والقراءة تسهمان في خصوبة الخيال وزيادة الأفق بشكل كبير.