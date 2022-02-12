الذهب يفاجيء المستثمرين.. صعود قوي في أسعار المعدن الأصفر مساء الجمعة .. تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.. وتزايد المخاوف المتزايدة بشأن التضخم

أسعار الذهب ترتفع بشكل مفاجيء بدعم من تراجع عوائد السندات الأمريكية

ضغوط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي للتحرك بحسم في مواجهة التضخم

ارتفعت أسعار الذهب بشكل مفاجئ، في ختام تعاملات اليوم الجمعة 11-2-2022، بنحو 13 جنيها على مختلف الأعيرة.

أسعار جرام الذهب اليوم

ووصل سعر جرام الذهب الواحد من عيار 24 إلى 930 جنيها، فيما سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 813 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب من عيار 18 إلى 700 جنيه، وسجل سعر الجرام من عيار 14 نحو 548 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 28,505 جنيهات، كما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6,416 جنيها، أما سعر كيلو الذهب فسجل نحو 916,571 جنيها.

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أخبار أسعار الذهب التي يتم نشرها يوميا في مصر، معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

ارتفعت أسعار الذهب، الجمعة، مدعومة بتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والمخاوف المتزايدة بشأن التضخم بعد ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، حيث ينتظر المستثمرون مزيدًا من الخطوات بشأن وتيرة تشديد السياسة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وحسب وكالة "رويترز"، ارتفع أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 1،831.23 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 10:01 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.3% تقريبًا، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1832.50 دولار.

من جانبه، قال فيليب ستريبل ، كبير محللي استراتيجيات السوق في بلو لاين فيوتشرز إن "العوائد تتراجع بمجرد خطوة، لذلك أعتقد أن الذهب يلتقط أنفاسه الآن لمعرفة الخطوة التالية".

ويأتي ذلك في وقت يتزايد الضغط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للتحرك بحسم في مواجهة التضخم بعد قفزة كبيرة غير متوقعة في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة.

عوائد سندات الخزانة الأمريكية والمخاوف المتزايدة بشأن التضخم بعد ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، حيث ينتظر المستثمرون مزيدًا من الخطوات بشأن وتيرة تشديد السياسة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وحسب وكالة "رويترز"، ارتفع أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 1،831.23 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 10:01 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.3% تقريبًا، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1832.50 دولار.