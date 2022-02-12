الحرب في اوكرانيا تقترب .. الولايات المتحدة تحذر روسيا من مخاطر الغزو .. البنتاجون يرسل 3 آلاف مقاتل إلى بولندا

الولايات المتحدة تحذر روسيا من احتمال شن هجوم على أوكرانيا في أي يوم

مستشار الأمن القومي الامريكي يطالب مواطنيه في أوكرانيا بالمغادرة في أقرب وقت

بايدن وستة قادة أوروبيون يعقد محادثات حول أسوأ أزمة بين الغرب وروسيا منذ الحرب الباردة

قال مسئول دفاعي كبير اليوم الجمعة إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) سترسل 3 آلاف جندي مقاتل آخر إلى بولندا للانضمام إلى 1700 شخص يتجمعون هناك بالفعل في إظهار للالتزام الأمريكي تجاه حلفاء الناتو القلقين من احتمال غزو روسيا لأوكرانيا.

وقال المسئول، الذي قدم المعلومات بشرط عدم الكشف عن هويته قبل إعلان رسمي، إن الجنود الإضافيين سيغادرون موقعهم في فورت براج بولاية نورث كارولينا خلال اليومين المقبلين، ومن المفترض أن يكونوا في بولندا بحلول أوائل الأسبوع المقبل، وهم العناصر المتبقية من لواء مشاة من الفرقة 82 المحمولة جوا.

وجاء هذا الإعلان بعد وقت قصير من إصدار جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس جو بايدن ، تحذيرًا عامًا لجميع المواطنين الأمريكيين في أوكرانيا لمغادرة البلاد في أقرب وقت ممكن.

وقال سوليفان إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يعطي الأمر بشن غزو لأوكرانيا في أي يوم الآن.

وبالإضافة إلى القوات الأمريكية المنتشرة في بولندا ، ينتقل حوالي 1000 جندي أمريكي متمركزين في ألمانيا إلى رومانيا في مهمة مماثلة لطمأنة أحد حلفاء الناتو.

وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان إن لدى روسيا الآن ما يكفي من القوات للقيام بعملية عسكرية كبيرة ضد جارتها وإن الهجوم يمكن أن يبدأ 'في أي يوم الآن' ، لكن الولايات المتحدة لا تعتقد أن بوتين اتخذ قرارا بعد.

ودقت الولايات المتحدة ناقوس الخطر يوم الجمعة بشأن أوكرانيا ، محذرة من أن الغزو الروسي الذي يبدأ بالمدنيين المحاصرين تحت قصف جوي قد يبدأ خلال أيام ويطلب من المواطنين الأمريكيين المغادرة في غضون 48 ساعة.

وقال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض للصحفيين في واشنطن إن هجوما يشنه أكثر من 100 ألف جندي روسي محتشدون حاليا بالقرب من أوكرانيا 'قد يحدث في أي يوم الآن'.

ونفى سوليفان التكهنات بأن الكرملين لن يتسبب أبدا في الأزمة بينما لا تزال أولمبياد بكين جارية في الصين ، حليفة روسيا الوثيقة ، قال سوليفان إن مثل هذا الهجوم 'يمكن أن يحدث' قبل انتهاء الألعاب في 20 فبراير.

وقال سوليفان إن سيناريو هجوم وشيك هو 'احتمال واضح للغاية'.

وأكد سوليفان أنه لم يُعرف بعد ما إذا كان الرئيس فلاديمير بوتين قد اتخذ قرارًا ، قائلاً 'لا يمكننا توقع التحديد الدقيق' ، أوضح أن الولايات المتحدة تستعد للأسوأ ، بما في ذلك 'هجوم سريع' على الولايات المتحدة. العاصمة كييف.

وقال: 'إذا استمر هجوم روسي على أوكرانيا ، فمن المرجح أن يبدأ بقصف جوي وهجمات صاروخية يمكن أن تقتل مدنيين بشكل واضح'. يجب أن يغادر أي أمريكي في أوكرانيا في أسرع وقت ممكن ، وعلى أي حال في غضون 24 إلى 48 ساعة القادمة.

وتحدث سوليفان بعد فترة وجيزة من عقد بايدن وستة من القادة الأوروبيين ، محادثات حول أسوأ أزمة بين الغرب وروسيا منذ نهاية الحرب الباردة.

وقالت الحكومة الفرنسية إن الرئيس إيمانويل ماكرون سيتحدث مباشرة مع بوتين يوم السبت. وقال سوليفان أيضا إنه 'يتوقع' اتصالا هاتفيا بين بايدن وبوتين ، رغم أنه لم يذكر توقيتا.

الغرب والناتو

وكرر سوليفان تحذيراته من أن روسيا ستواجه عقوبات غربية قاسية وقال أيضًا إن حلف شمال الأطلسي ، الذي يريد بوتين صده من أوروبا الشرقية ، أصبح الآن 'أكثر تماسكًا وقيمة وديناميكية أكثر من أي وقت في الذاكرة الحديثة'.

وبعد المكالمة الهاتفية الجماعية بين القادة الأمريكيين والأوروبيين ، قال المتحدث باسم المستشار الألماني أولاف شولتس إن 'كل الجهود الدبلوماسية تهدف إلى إقناع موسكو بوقف التصعيد. والهدف هو منع الحرب في أوروبا'.

لكن برلين قالت إنه إذا فشلت موسكو في الانسحاب ، فإن 'الحلفاء مصممون على اتخاذ عقوبات سريعة وعميقة بشكل مشترك ضد روسيا ، في حالة حدوث المزيد من الانتهاكات لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها'.

وقالت رئيسة الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين إن هذه العقوبات ستستهدف قطاعي المال والطاقة.

حشد القوات الروسية

القوات البحرية الروسية والقوات ، بما في ذلك الوحدات التي تم جلبها من جميع أنحاء الدولة الشاسعة ، تحيط الآن بأوكرانيا إلى الجنوب والشرق والشمال.

روسيا، التي تنفي أي خطة لمهاجمة أوكرانيا، تسيطر بالفعل على أراضي القرم التي تم الاستيلاء عليها في 2014 وتدعم القوات الانفصالية التي تسيطر على منطقة دونباس في الشرق.

ويقول الكرملين إن هدفها هو الحصول على موافقة الناتو على عدم إعطاء عضوية أوكرانيا أبدا وكذلك الانسحاب من دول أوروبا الشرقية بالفعل في التحالف، نحت أوروبا بفعالية في مجالات النفوذ. الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون ترفض المطالب.

وإضافة إلى التوترات، كانت تدريبات عسكرية روسية واسعة النطاق جارية يوم الجمعة مع الحليف البيلاريا الاستبدادية، مما يكذب شمال كييف فقط وأيضا الاتحاد الأوروبي.

قالت وزارة الدفاع الروسية يوم الجمعة إنها تحمل أيضا مناورات عسكرية بالقرب من الحدود الأوكرانية في البحر الأسود.

ووفقا لرئيس دائرة المخابرات العسكرية النرويج، فإن روسيا مستعدة بشكل فرعي لإجراء مجموعة واسعة من العمليات العسكرية في أوكرانيا والكرملين تحتاج فقط إلى إجراء المكالمة.

دبلوماسية مكوكية

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للزعماء الغربيين الآخرين إنه يخشى "من أجل أمن وأوروبا".

وانضمت بريطانيا والنرويج إلى الولايات المتحدة في مطالبة مواطنيها بمغادرة أوكرانيا.

ويأتي التحذير المتزايد على الرغم من الجهود المبذولة في الدبلوماسية المكوكية من قبل المسؤولين الأوروبيين.

زار الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون كل من موسكو وكييف في وقت سابق من المتوقع أن يفعله هذا الأسبوع ويتوقع شولز نفسه في الأيام المقبلة. سيقوم شولز أيضا بإجراء أول اجتماع له شخصيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو.

كان وزير الدفاع البريطاني بن والاس في موسكو يوم الجمعة لإجراء محادثات نادرة مع نظيره الروسي سيرجي شيجو.

كان يرافقه رئيس موظفي الدفاع في المملكة المتحدة توني راداكين، وسيلتقي الزوج أيضا بقيادة الجيش الروسي فاليري جيراسيموف.

تأتي زيارة والاس بعد يوم من التقى وزير الخارجية البريطاني ليز تروس بنظيرها الروسي سيرجي لافروف في موسكو لإجراء محادثات بدا أنه غير مثمر وينتهي في تجديدات متبادلة.

كان هناك أيضا خيبة أمل بعد اجتماع منفصل بين المفاوضين الروس والأوكرانيين، تحت وساطة ألمانيا وفرنسا. وصفت المصادر الاجتماع بأنه "صعب".

في بعض تعليقاته الصارخة حتى الآن، قال بايدن أخبار NBC يوم الخميس إن الأميركيين يجب أن يخرجوا أوكرانيا لأننا "نحن نتعامل مع واحدة من أكبر الجيوش في العالم" و "الأمور يمكن أن تذهب إلى الجنون بسرعة."