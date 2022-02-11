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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مقتل مستأجر شقة سكنية في مشاجرة بالأسلحة البيضاء مع المالك بالمحلة الكبرى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت منطقة السكة الوسطي بمدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية مساء اليوم واقعة مقتل مستأجر شقة سكنية عقب إصابته بطعنه نافذه مع مالك الوحده السكنية بسبب الاختلاف على رد تأمين شقة إيجار، وخصصت سيارة إسعاف لنقل الجثة الي مشرحة مستشفى المحلة العام تحت تصرف النيابة العامة.

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كان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية تلقي  اخطارا من مأمور قسم ثالث المحله يفيد  بورد بلاغ بنشوب مشاجرة بالاسلحة البيضاء بين طرفين وسقوط متوفي بمنطقة السكة الوسطنية بدائرة القسم.

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كما انتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى محل البلاغ وتبين مصرع شاب بطعنه نافذة وذلك بسبب حدوث مشادة كلامية نشبت بين المجني علية وصاحب شقة لوجود خلافات بين الطرفين  على رد قيمة تأمين شقة إيجار، كما أدت إلى مشاجرة بين الطرفين وتعدي صاحب الشقة على المستأجر وقام بطعنه بسلاح ابيض بطعنه نافذة اودت بحياته ولقى مصرعه .

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وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بتسليمها إلي ذويها.

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