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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| حمو بيكا وحسن شاكوش يبكيان على الهواء.. المفتي يكشف ضوابط ارتداء المرأة للملابس والصداقة بينها وبين الرجل وتشجيع الأندية

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى

وزيرة الهجرة تكشف جهود إعادة مواطن مصاب بغيبوبة لـ أرض الوطن
كشفت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة تفاصيل  آخر مستجدات  المواطن المصاب بغيبوبه ومحاولة إعادته لـ "أرض الوطن .
 

المفتى يكشف ضوابط ارتداء المرأة للملابس والصداقة بينها وبين الرجل وتشجيع الأندية
تحدث الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عن حكم ارتداء الملابس وكذلك الصداقات بين الرجال والنساء، وتشجيع الأندية.
 

المفتي يحسم الجدل: ما ضرب رسول الله أحدًا من نسائه قط
حسم الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الجدل المستمر حول ضرب الزوجات، مؤكدا قول السيدة عائشة: "ما ضرب رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أحدًا من نسائه قط، ولا ضرب خادمًا قط، ولا ضرب شيئًا بيمينه قط إلا أن يجاهد في سبيل الله".
 


مفتى الجمهورية:العادات الفاسدة رسخت لـ مفهوم حرمان المرأة من الميراث
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية،  إن الإسلام ضمن للمرأة حقها في الميراث مؤكدا أن العادات والتقاليد الفاسدة هي التي رسخت لـ مفهوم حرمان المرأة من الميراث.
 

برلماني: مصر تسعى لتحقيق التوافق بين جميع الأطراف في ليبيا
قال اللواء أيمن عبد المحسن عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة الليبية تعتبر أمنًا قوميًّا لمصر؛ نظرًا لوجود حدود مشتركة معها.
 

شاكوش يبكي على الهواء: أمي مريضة سرطان وحزينة عليا بعد وقفي من نقابة الموسيقيين
حل مطرب المهرجانات حمو بيكا رفقة حسن شاكوش، ضيفين علي الإعلامية ياسمين عز مقدمة برنامج "كلام الناس" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"، للحديث عن أزمة منعهما من الغناء وآخر أعمالهما الفنية.
 

500 جنيه .. تعديلات جديدة بـ قانون التسجيل العقاري | فيديو
قال الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن تعديلات قانون الشهر العقاري تحتوي على تسهيلات غير مسبوقة للمواطن.
 

انهيار وبكاء حمو بيكا على الهواء: قرَّبت أصرَّخ في الشارع من كُتر الظلم
حل مطرب المهرجانات حمو بيكا رفقة حسن شاكوش، ضيفين على الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر؛ للحديث عن أزمة منعهما من الغناء، وأيضا عم آخر أعمالهما الفنية.
 

حمو بيكا يهاجم نقابة الموسيقيين: مش ماشية بما يرضي الله
حل مطرب المهرجانات حمو بيكا، رفقة حسن شاكوش، ضيفان على الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر؛ للحديث عن أزمة منعهما من الغناء، وكذلك عن آخر أعمالهما الفنية.

 

مجلس الطاقة العالمي يكشف موعد انتهاء الغاز الطبيعي من العالم.. فيديو
خصص برنامج "كلام في السياسة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، في حلقة اليوم،  للحديث عن كيف نواجه زيادة أسعار الوقود؟، وهل من المتوقع حدوث زيادات جديدة؟، ولماذا  تثبت الحكومة أسعار السولار؟.

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