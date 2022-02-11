مفتى الجمهورية:العادات الفاسدة رسخت لـ مفهوم حرمان المرأة من الميراث

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الإسلام ضمن للمرأة حقها في الميراث مؤكدا أن العادات والتقاليد الفاسدة هي التي رسخت لـ مفهوم حرمان المرأة من الميراث.

وأضاف علام خلال حواره مع برنامج «نظرة»، المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي حمدي رزق، أن المرأة كانت تتعرض للكثير من الظلم قبل الإسلام وجاءت الشريعة الإسلامية جاءت لتُنصف المرأة وتُكرمها وتُعلي من شأنها.

إيذاء المرأة

وتابع المفتي: أن الشريعة الإسلامية ترفض ترفض إيذاء المرأة بأي إيذاء سواء كان معنويًّا أو ماديًّا أو عضويًّا أو نفسيًّا.



وشدد المفتي على أن حرمان المرأة من الميراث فيه عدة محاذير شرعية؛ منها: أنه يعد من قبيل منع حقوق العباد التي أعطاها الله تعالى لهم.

وأكد مفتى الجمهورية، أن تقسيم الميراث بحسب الشرع فيه الخير كله؛ لأن الله تعالى برحمته وعدله وحكمته هو الذي قسمه، وقد بدأ آيات الميراث بالوصية بالأبناء؛ لأنه أرحم بنا من أنفسنا.