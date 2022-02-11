500 جنيه .. تعديلات جديدة بـ قانون التسجيل العقاري | فيديو

قال الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن تعديلات قانون الشهر العقاري تحتوي على تسهيلات غير مسبوقة للمواطن.

وأكد ياقوت أن الشهر العقاري أصبح جهة تسجيل فقط دون التعرض لتحمل الضريبة.

واضاف ، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “الحدث اليوم”، أنه بعد التعديلات الجديدة أصبحت كل عقارات مصر قابلة للتسجيل.

موضحًا: "مفيش عقار غير قابل للتسجيل بحيث يكون الحد الأدنى للتسجيل 200 جنيه أو 500 حدًا أقصى".

وتابع جمال ياقوت، أن وزير العدل وضع نماذج لكل الحالات، لأن بعض الحالات مختلفة عن الأخرى، فهناك من يحملون حيازة قدرها 5 سنوات وآخرون يحملون حيازة قدرها 10 سنوات، وهناك من يحملون توكيلات.

وأشار رئيس مصلحة الشهر العقاري إلى أن هناك بعض المواد تم إلغاؤها من قانون الشهر العقاري وهى 4 مواد.