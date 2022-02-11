أحلام تكشف تفاصيل أغنيتها الجديدة عن المرأة

أشادت المطربة أحلام، بحفل جوائز «Joy Awards» الذي تمت إقامته ضمن فعاليات موسم الرياض احتفالا بصناعة الترفيه في العالم العربي بمشاركة نجوم عالميين.

وقالت المطربة أحلام، خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، إن «Joy Awards» مهرجان عالمي، وتجمع رائع، مشيرة إلى أنه حدث يحسب للملكة العربية السعودية، وهذه رؤية محمد بن سلمان ولي العهد.

موسم الرياض

وأضافت أحلام، أن رؤية محمد بن سلمان تحققت في موسم الرياض وأنجبت الكثير من الانجازات، مردفة: « كمان لما يكون فيه شخص زي تركي آل الشيخ هنوصل لأكتر من كدا».

وحول أغنيتها القادمة قالت أحلام، إنها تتناول المرأة الأم والحبيبة والصديقة والأخت والزوجة، مشيرة إلى أنها تجهز للسفر إلى القاهرة قريبا.