محمد سعد يكشف تفاصيل فيلمه الجديد مع السبكي.. فيديو

أشاد الفنان محمد سعد، بحفل جوائز «Joy Awards» الذي تمت إقامته ضمن فعاليات موسم الرياض احتفالا بصناعة الترفيه في العالم العربي بمشاركة نجوم عالميين.

وقال الفنان محمد سعد، خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، إنه فوجئ بالتجهيزات المبهرة في موسم الرياض بنسخته الثانية، ولم يكن يتوقع أن يكون الموسم بالشكل الرائع الذي بدا عليه، كما أنه يتميز بالترتيب والتنظيم الجيد.

وعن أعماله الفنية القادمة قال محمد سعد، إنه يجهز لفيلم جديد مع المنتج أحمد السبكي والمخرج محمد سامي، مشيرا إلى أن الفيلم الجديد سيكون مفاجأة للجمهور.

محمد سعد

ونشر الفنان محمد سعد صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وعلق محمد سعد قائلة “ الغندره هنا بالكيلو .. واللي هيتأخر مش هنديله ياعم الحج ”.

جسد محمد سعد العديد من الأدوار، ولكنه اشتهر وسط جمهوره بشخصية «اللمبي» التي ظهر بيها في عام 2000 في فيلم «الناظر»، ثم بدأ محمد سعد في تجسيد هذه الشخصية بأشكال مختلفة فظهر في فيلم «اللي بالي بالك».