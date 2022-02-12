دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.. اختبار المخدرات يضع لاعبة روسية في مأزق

فشلت كاميلا فالييفا ، نجمة التزلج على الجليد الروسية البالغة من العمر 15 عامًا في اختبار المخدرات في ديسمبر، بعد مسيرتها القوية في سن صغير إذ ساعدت فريقها على الفوز بالميدالية الذهبية الأولمبية الشتوية في بكين.

أول لاعبة تزلج على الجليد

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، حصلت فالييفا ، التي كانت أول لاعبة تزلج على الجليد تقفز رباعي في دورة الألعاب الأولمبية بعد فوز فريقها يوم الاثنين الماضي ، على عينة تم جمعها في 25 ديسمبر في بطولة التزلج على الجليد الروسية في سان بطرسبرج.

لكن لم يتم الإبلاغ عن النتيجة الإيجابية إلا يوم الثلاثاء - بعد يوم من مساعدتها في الفوز بالميدالية الذهبية للفريق، وسلطت قضية فالييفا الضوء على روسيا وتعاطي المخدرات مرة أخرى.

ظهرت نتائج فالييفا إيجابية لتعاطي المخدرات، ولكن اتضح لاحقا أنها إيجابية لدواء “تريميتازيدين" والذي يستخدم في الوقاية من نوبات الذبحة الصدرية، ولكنه مدرج في القائمة المحظورة لأنه مصنف على أنه يعدل التمثيل الغذائي للقلب وثبت أنه يحسن الكفاءة البدنية.

ومن جانبه قال المتحدث باسم اللجنة الأولمبية الدولية مارك آدامز إنه يريد حلًا في أسرع وقت ممكن، بعد سلسلة من الاستئنافات انتهت بأن هذه القضية ستُرفع الآن إلى محكمة التحكيم الرياضية، لإصدار حكم نهائي في قضيتها.

ورغم أنه احتلت الولايات المتحدة المركز الثاني ، واليابان في المركز الثالث ، وكندا في المركز الرابع، إلا أنه لن يتم منح ميداليات حدث الفريق، حتى ظهور نتيجة جلسة الاستماع.

إجراءات صارمة

وقال متحدث باسم اللجنة الأولمبية الروسية إنها ستتخذ إجراءات شاملة من أجل حماية حقوق ومصالح أعضاء فريق جمهورية الصين والحفاظ على الميدالية الذهبية الأولمبية التي فازت بها بصدق.

وأوضحت وكالة روسادا الروسية لمكافحة المنشطات يوم الجمعة إنها تحقق مع فريق دعم فالييفا، لتحديد جميع ملابسات انتهاك محتمل لقواعد مكافحة المنشطات، كذلك قالت وكالة الاختبارات الدولية (ITA) إن فالييفا حصلت على عينة تم الحصول عليها في 25 ديسمبر في بطولة التزلج على الجليد الروسية في سان بطرسبرج.

وتم إرسال العينة إلى مختبر الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) في ستوكهولم ، السويد، وشاركت فالييفا في بطولة التزلج على الجليد الأوروبية في تالين ، إستونيا ، في يناير، والتي كانت بين الاختبار الإيجابي والألعاب الأولمبية الشتوية، وفازت بالبطولات الفردية للسيدات، حيث ادعت روسيا فوزا نظيفًا للميداليات الذهبية.

سلبية عينات فالييفا

وأشارت جمهورية الصين إلى أن عينات فالييفا التي تم أخذها في أوروبا وقبل دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين كانت سلبية ، مضيفة: "مع الأخذ في الاعتبار أن عينة المنشطات الإيجابية لفالييفا لم يتم جمعها خلال الألعاب الأولمبية ، ونتائج حدث الفريق خلال الألعاب الأولمبية لا تخضع للمراجعة تلقائيًا ".

ولكن تم الإبلاغ عن النتيجة السلبية في 7 فبراير وتم إخطار فالييفا بالنتيجة الإيجابية في 8 فبراير، وتم تعليق فوزها مؤقتا لكنها طعنت في القرار، ووافقت وكالة مكافحة المنشطات الروسية (روسادا) على رفعه في 9 فبراير - مما مكنها من الاستمرار في أولمبياد بكين.

وبسبب سنها ، لم يتم تأكيد تعاطي فالييفا باعتبارها رياضية متورطة في عدد من القضايا القانونية وتم تأخير حفل الميدالية ، حتى تم نشر ذلك على نطاق واسع في وسائل الإعلام في 10 فبراير . وأكدت هيئة تكنولوجيا المعلومات (ITA) تلك التقاريرفي 11 فبراير بسبب التساؤلات المتزايدة.

كانت قد تقدمت اللجنة الأولمبية الدولية ، وادا ، والاتحاد الدولي للتزلج (ISU) الآن باستئناف ضد رفع روسادا للحظر المؤقت ، ودعت وحدة ISU محكمة التحكيم للرياضة (كاس) إلى إعادته، وقالت الهيئة إن القرار المعلل ، بما في ذلك أسباب رفع التعليق المؤقت ، سيصدر قريباً لجميع الأطراف المعنية".