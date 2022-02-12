كارثة طبيعية على وشك الحدوث بسبب الأخشاب واللحوم.. تفاصيل

يهدد قطع الأشجار في منطقة الأمازون البرازيلية في يناير الماضي التوازن البيئي خاصة بعدما تجاوزت بكثير إزالة الغابات في نفس الشهر من العام الماضي.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، أوضحت بيانات الأقمار الصناعية الحكومية، أن المنطقة التي تم تدميرها أكبر بخمس مرات من 2021 ، وهو أعلى إجمالي في شهر يناير منذ أن بدأت السجلات في عام 2015.

وفي ظل هذه الأزمة، يتهم دعاة حماية البيئة الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو بالسماح بإزالة الغابات بشكل أسرع، خاصة أن حماية الأمازون ضرورية إذا أراد العالم معالجة قضية تغير المناخ.

من المعروف أن عملية إزالة الغابات تتم من أجل الحصول على أخشاب الأشجار، وكذلك لإخلاء المساحات لزراعة المحاصيل لتزويد شركات الأغذية العالمية، وفي قمة تغير المناخ COP26 في جلاسكو العام الماضي ، وعدت أكثر من 100 حكومة بوقف وعكس إزالة الغابات بحلول عام 2030.

وقال علماء البيئة إن أحدث بيانات الأقمار الصناعية من وكالة الفضاء البرازيلية تثير التساؤل مرة أخرى عن التزام الحكومة البرازيلية بحماية غاباتها المطيرة، ولكن توضح “كريستيان مازيتي” من منظمة السلام الأخضر بالبرازيل أن البيانات الجديدة تكشف مرة أخرى كيف تتعارض تصرفات الحكومة مع حملات الأخضر.

فيما تدعو منظمة السلام الأخضر (Greenpeace) المتاجر الكبرى في المملكة المتحدة وأماكن أخرى للابتعاد عن الموردين المتورطين في إزالة الغابات من موردي سلاسل التوريد الخاصة باللحوم والألبان، بالتزامن مع وصول إجمالي إزالة الغابات 430 كيلومترًا مربعًا في يناير - وهي مساحة تزيد عن سبعة أضعاف مساحة مانهاتن ، نيويورك.

ويعد قطع أعداد كبيرة من الأشجار في بداية العام أمر غير معتاد لأن موسم الأمطار عادة ما يمنع قاطعي الأشجار من الوصول إلى الغابات الكثيفة، وتمتص الغابات المطيرة الشاسعة في البرازيل كميات هائلة من الغازات المسببة للاحتباس الحراري من الغلاف الجوي ، وتعمل بطريقة معروفة باسم “بالوعة الكربون” ولكن كلما تم قطع المزيد من الأشجار ، قل امتصاص الغابة للانبعاثات.

في الوقت نفسه ، تكافح المجتمعات الأصلية التي تعيش في منطقة الأمازون لحماية الغابات المطيرة وحياتهم.