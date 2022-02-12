عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كارثة طبيعية على وشك الحدوث بسبب الأخشاب واللحوم.. تفاصيل

تدمير الغابات
تدمير الغابات

 يهدد قطع الأشجار في منطقة الأمازون البرازيلية في يناير الماضي التوازن البيئي خاصة بعدما تجاوزت بكثير إزالة الغابات في نفس الشهر من العام الماضي.

 

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، أوضحت بيانات الأقمار الصناعية الحكومية، أن المنطقة التي تم تدميرها أكبر بخمس مرات من 2021 ، وهو أعلى إجمالي في شهر يناير منذ أن بدأت السجلات في عام 2015.

txt

زينهو نجم البرازيل السابق: محمد شريف وديأنج أبرز لاعبي الأهلي

txt

دمرتها حرائق الغابات.. سكان ضواحي دنفر الأمريكية يعودون إلى منازلهم.. شاهد

 

وفي ظل هذه الأزمة، يتهم دعاة حماية البيئة الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو بالسماح بإزالة الغابات بشكل أسرع، خاصة أن حماية الأمازون ضرورية إذا أراد العالم معالجة قضية تغير المناخ.

 

من المعروف أن عملية إزالة الغابات تتم من أجل الحصول على أخشاب الأشجار، وكذلك لإخلاء المساحات لزراعة المحاصيل لتزويد شركات الأغذية العالمية، وفي قمة تغير المناخ COP26 في جلاسكو العام الماضي ، وعدت أكثر من 100 حكومة بوقف وعكس إزالة الغابات بحلول عام 2030.

 

وقال علماء البيئة إن أحدث بيانات الأقمار الصناعية من وكالة الفضاء البرازيلية تثير التساؤل مرة أخرى عن التزام الحكومة البرازيلية بحماية غاباتها المطيرة، ولكن توضح “كريستيان مازيتي” من منظمة السلام الأخضر بالبرازيل أن البيانات الجديدة تكشف مرة أخرى كيف تتعارض تصرفات الحكومة مع حملات الأخضر.

 

فيما تدعو منظمة السلام الأخضر (Greenpeace) المتاجر الكبرى في المملكة المتحدة وأماكن أخرى للابتعاد عن الموردين المتورطين في إزالة الغابات من موردي سلاسل التوريد الخاصة باللحوم والألبان، بالتزامن مع وصول إجمالي إزالة الغابات 430 كيلومترًا مربعًا  في يناير - وهي مساحة تزيد عن سبعة أضعاف مساحة مانهاتن ، نيويورك.

 

ويعد قطع أعداد كبيرة من الأشجار في بداية العام أمر غير معتاد لأن موسم الأمطار عادة ما يمنع قاطعي الأشجار من الوصول إلى الغابات الكثيفة، وتمتص الغابات المطيرة الشاسعة في البرازيل كميات هائلة من الغازات المسببة للاحتباس الحراري من الغلاف الجوي ، وتعمل بطريقة معروفة باسم “بالوعة الكربون” ولكن كلما تم قطع المزيد من الأشجار ، قل امتصاص الغابة للانبعاثات.

 

في الوقت نفسه ، تكافح المجتمعات الأصلية التي تعيش في منطقة الأمازون لحماية الغابات المطيرة وحياتهم.

البرازيل حماية المملكة المتحدة وكالة الفضاء الاقمار الصناعية نيويورك أمازون رئيس البرازيل التوازن البيئي قطع الأشجار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخطر يقترب .. محمد الباز : الكلام عن غرق الإسكندرية مش هزار

حسبي الله ونعم الوكيل في السبب.. حمو بيكا يدخل المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

حالة الطقس غدا.. الأرصاد: بداية تحسن الأحوال الجوية | فيديو

لم يتحلل جثمانه بعد 18عاما.. كيف استعد علاء ولي الدين للقاء ربه وما وصيته؟

زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب تايوان

ذهب وآلاف الدولارات.. زوجان يعثران على كنز أثناء تنظيف منزلهما

مفيش مطر وأجواء صقيع .. تفاصيل طقس الـ 6 أيام القادمة

الحد الأدني للأجور.. اعرف مرتبك بعد الزيادة الجديدة أول يوليو

ترشيحاتنا

موعد مباراة الزمالك وبيترو أتليتكو الأنجولي في دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

تشيلسي الإنجليزي يسعى لتكرار إنجاز ليفربول ومانشستر في نهائي كأس العالم للأندية

قيام الليل دأب الصالحين.. احذر أن تفوتك هذه الدرجات

كارثة طبيعية على وشك الحدوث بسبب الأخشاب واللحوم.. تفاصيل

الآلاف يستعدون لرشق يخت جيف بيزوس الفاخر بالبيض الفاسد .. اعرف السبب

81 مباراة.. كشف حساب موسيماني مع الأهلي قبل مواجهة الهلال السعودي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ذهب وآلاف الدولارات.. زوجان يعثران على كنز أثناء تنظيف منزلهما

نجوم المنتخب على عتبة أوروبا.. ماذا قال لاعبو مصر عن عروض الإحتراف؟

فنانة وحيدة تعزي شمس البارودي في وفاة شقيقها .. صور

أذاني والبيوت أسرار.. ماذا قالت زوجة أبو جبل بعد تصريح "المشاكل"

فيديو

فيديو .. من هو كوكسال بابا وسبب ظهوره مع عمر كمال

بسبب أبو جبل والبنات.. مبروك عطية يهاجم منى الشاذلي

أنا كاظمة غيظي .. أبو جبل يغضب زوجته الجزائرية | فيديو جراف

فيديو.. تعرف على آخر تطورات أخبار طبيب الدمرداش

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ