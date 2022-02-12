رسميا .. فوز مرتضى منصور برئاسة نادى الزمالك

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الزمالك عن حضور 47395 عضو للجمعية العمومية، وأسفرت نتيجة فرز الأصوات عن 37935 صحيحا، والأصوات الباطلة 9402.

وأسفرت نتائج فرز الأصوات عن فوز قائمة مرتضى منصور بالكامل، ليكون تشكيل المجلس كالتالي:

المستشار مرتضى منصور رئيسا بعدد أصوات 21109

اللواء مصطفى هدهود نائبا للرئيس 18824

خالد لطيف أمينا للصندوق 20852

الأعضاء فوق السن

جمال عبد الحميد 19775

أحمد مرتضي منصور 18512



علاء الدين ناجي 14813

اللواء علاء مقلد 17990



مريم نصحي 16750

سليمان وهدان 15546



الأعضاء تحت السن

بسنت سيد جوهر 23146

محمود طه 16183

احمد دعبس 17320