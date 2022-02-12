رسميا .. فوز مرتضى منصور برئاسة نادى الزمالك

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الزمالك عن حضور 47395 عضو للجمعية العمومية، وأسفرت نتيجة فرز الأصوات عن 37935 صحيحا، والأصوات الباطلة 9402.
وأسفرت نتائج فرز الأصوات عن فوز قائمة مرتضى منصور بالكامل، ليكون تشكيل المجلس كالتالي:
المستشار مرتضى منصور رئيسا بعدد أصوات 21109
اللواء مصطفى هدهود نائبا للرئيس 18824
خالد لطيف أمينا للصندوق 20852
الأعضاء فوق السن
جمال عبد الحميد 19775
أحمد مرتضي منصور 18512
علاء الدين ناجي 14813
اللواء علاء مقلد 17990
مريم نصحي 16750
سليمان وهدان 15546
الأعضاء تحت السن
بسنت سيد جوهر 23146
محمود طه 16183
احمد دعبس 17320