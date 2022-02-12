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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا .. فوز مرتضى منصور برئاسة نادى الزمالك

نادى الزمالك
نادى الزمالك

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الزمالك عن حضور 47395 عضو للجمعية العمومية، وأسفرت نتيجة فرز الأصوات عن 37935 صحيحا، والأصوات الباطلة 9402.

 

وأسفرت نتائج فرز الأصوات عن فوز قائمة مرتضى منصور بالكامل، ليكون تشكيل المجلس كالتالي:

 

المستشار مرتضى منصور رئيسا بعدد أصوات 21109

 

اللواء مصطفى هدهود نائبا للرئيس 18824

 

خالد لطيف أمينا للصندوق 20852

 

الأعضاء فوق السن

 

جمال عبد الحميد 19775

 

أحمد مرتضي منصور 18512
 

علاء الدين ناجي 14813

 

اللواء علاء مقلد 17990
 

مريم نصحي 16750

 

سليمان وهدان 15546
 

الأعضاء تحت السن

 

بسنت سيد جوهر 23146

 

محمود طه 16183

 

احمد دعبس 17320

الزمالك مرتضى منصور مصطفى هدهود خالد لطيف جمال عبد الحميد اللواء علاء مقلد

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