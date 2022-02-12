مكرم الحزقي عن مواجهة الأهلي والهلال السعودي: قمة عربية من أجل برونزية

سلط مكرم الحزقي خبير التحليل التونسي الضوء على مباراة الأهلي المصري والهلال السعودي المقرر اقامتها عصر اليوم السبت في اطار المنافسة على المركز الثالث في كأس العالم للأندية المقام حاليا في الإمارات.

قال مكرم الحزقي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد : مباراة منتظر تشهد مستوى فني وتكتيكي عالي بين فريقين يملكان الخبرة والتجربة بمثل هذه المواعيد وهوما أبطال أفريقيا وآسيا ومتعودين على مونديال الأندية والنادي الأهلي لو توفرت له ظروف تحضير أفضل لكان له اوفر حظوظ للعب النهائي اليوم بعد فوزه وظهوره بصورة ممتازة في مواجهة الفريق المكسيكي وتغلب عليه.

تابع : مواجهة ثانية ضد الفريق البرازيلي قدم شوط ثاني ممتاز من جميع النواحي وسيطر فيه فقط النجاعة لم تكن الي جانبه واهدر مهاجموه أهداف محققة منها الهدف الثاني الي قبله صعب عليه المهمة في العودة مع فريق محترم جدا وجاهز بدنيا ولعب اول مباراة عكس الأهلي وهذا التوجه المفروض يتغير حتى تكون للجميع نفس الحظوظ عند الانطلاق بين أبطال جميع القارات.

أضاف: بيتسو موسيماني قد يغير من الأسلوب التكتيكي الذي لعب به في أول مباراتين وهو3.4.3 ليصبح 4.2.3.1 هذا وارد وخيار من الخيارات المتاحة في ظل غياب ايمن أشرف ومجدي افشة الإيقاف لافتا الى ان حمدي فتحي ومحمد عبد المنعم أوراق مهمة على مستوى التنظيم الدفاعي للفريق واحمد عبد القادر كذلك منتظر ظهوره من البداية إضافة إلى التمركز الدفاعي في الكرات الثابتة لابد أن يكون أفضل من الأهلي في ظل الصعوبات التي وجدها خلال اول مباراتين والجهة اليمنى للدفاع كذلك تحتاج إلى التغطية والعودة بسرعة من الجناح الموجود الأقرب الشحات سيكون محمد هاني لانه احد نقاط قوة الهلال في ذلك الجهة بفضل جودة الظهير الشهراني.

استطرد : تبقى مفاتيح الأهلي السولية ومحمد شريف والثنائي المتميز اليو ديانج وعلى معلول أكثر من استخلصا الكرة في كأس العالم للأندية ب 23 استخلاص

الغائب افشة هو أكثر من له تمريرات ب 127 تمريرة منها 107 بشكل صحيح و دقة التمرير 84 % والتشكيل الأقرب للأهلي ان واصل المدرب الاعتماد على نفس الرسم التكتيكي. 3.4.3 على لطفي حارس مرمى ومحمد عبد عبد المنعم. حمدي فتحي وياسر إبراهيم ومحمد هاني وديانج وعمرو السولية وعلى معلول وحسين الشحات ومحمد شريف واحمد عبد القادر منوها الى ان الأهلي حقق 6 انتصارات في كأس العالم للأندية جاءت نصفها تحت قيادة بيتسو موسيماني وحال فوز الأهلي على الهلال السعودي سيكون موسيماني حقق انتصارات أكثر من كل مدربي الأهلي مجتمعين في كأس العالم للأندية.

وعن فريق الهلال السعودي قال : بعد أداءه الفني والتكتيكي والبدني والذهني العالي الذي ظهر به في مواجهة بطل أوروبا نادى تشيلسي الإنجليزي خاصة في الشوط الثاني بنسبة الاستحواذ 55% و التمرير 253 و التسديد 8 والفرص المحققة 3 ومعدلات عجزت عنها أندية أوروبية وانجليزية عند مواجهة أبناء توخيل

وكان قريب من تحقيق التعادل في أكثر من مناسبة ومدربه البرتغالي جارديم بعد أن واجه تشيلسي برسم تكتيكي 4.1.4.1 منتظر تغيير الرسم التكتيكي الى 4.2.3.1 والسؤال المطروح وهل يعول على العائد سلمان الفرج في وسط الميدان الي جانب محمد كنو ارتكاز مكان الكولومبي كويلار.

وقال أيضا: الاعتماد على البرازيلي بيريرا صاحب الجودة الفنية العالية خاصة في التمرير والمراوغة وصناعة الفرص في خطة صانع لعب أمام ثنائي خط الوسط وخلف المهاجم وهو أكثر من له تسديدات مع الفريق في كأس العالم للأندية 7 تسديدات منها وواحدة بين الثلاث خشبات سجلها هدفا و‏هو أكثر من له عرضيات في كأس العالم للأندية 8 منها 5 بشكل صحيح بدقة 63% والفريقين نقاط قوتهما جودة وسط الميدان وهو مفتاح المباراة موسى ماريغا وسالم الدوسري وايغالو الخط الأمامي يجمع بين السرعة والمهارة والقوة البدنية وخلق المساحات أما الأهلي فريق مرن تكتيكيا يتقن الهجمات المرتدة والسريعة والمركزة كذلك بفضل قيمة لاعبيه في كل الخطوط والمحليين ممتازين وأجانب بإضافة كبيرة للفريق رغم تغيير اثنين خلال الإنتقالات الشتوية وخروج غوميز وفيتو مقابل إنتداب النيجيري في الهجوم والبرازيلي في وسط الميدان و تبقى ورقة البيروفي كاريلو مهمة جدا كذلك في فكر المدرب عند الحاجة التعويل عليه فهو لاعب سريع مهاري وصاحب جودة فنية عالية في مركز الجناح.

واختتم حديثه قائلا: البليهي نجم الهلال في المحور بطيء ويرتكب أخطاء خاصة في التمركز والتمرير وأحيانا حضوره الذهني لا يكون بالقدر الكافي ويكون متشنج ويسبب مشاكل في محور دفاع الهلال ووارد جدا اليوم يكون خارج التشكيل الأساسي و‏لاعبي الهلال يحذقوا التسديد كلما اقتربوا من مناطق خصمهم

هو أكثر من له تسديدات في كأس العالم للأندية 31 تسديدة منها 14 بين الثلاث خشبات مشيرا الى ان التشكيل المتوقع للهلال سيكون على النحو التالي:

المعيوف حارس مرمى وفى الدفاع. البريك والشهراني وجانغ وجحفلي او بليهي وفى الوسط محمد كانو الذي لعب مباراة كبيرة ضد تشيلسي مؤكد حضوره كويلار او العائد سلمان الفرج وبيريرا البرازيلي وفي الهجوم سالم الدوسري وموسي ماريغا وايغالو.