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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء مدرسة 30 يونيو الرسمية بحي غرب

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء مدرسة 30 يونيو الرسمية لغات

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، أعمال إنشاء مدرسة 30 يونيو الرسمية لغات بحي غرب أسيوط والتي يجرى انشائها على مساحة 3400 متر بإجمالي عدد فصول 42 فصلًا دراسيًا وذلك ضمن المشروعات التي يجرى العمل بها بتنفيذ وإشراف هيئة الأبنية التعليمية وتنفيذًا لخطة المحافظة للتوسع في إنشاء مدارس جديدة والقضاء على الكثافات بالمدارس طبقًا لاستراتيجية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة وبرامج تنمية الصعيد وخاصة في قطاع التعليم .

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رافق المحافظ خلال الجولة المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام منطقة هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط ومحمد بشير رئيس حي غرب أسيوط ومحمود معوض مدير عام ادارة أسيوط التعليمية .  


بدأ المحافظ جولته التفقدية بزيارة موقع إنشاء مدرسة 30 يونيو الرسمية لغات بحي غرب وتابع سير العمل بالموقع ، وتفقد بعض حجرات المبنى وتابع اعمال التشطيبات، مشددًا على سرعة نهو الأعمال ومراعاة الاشترطات الفنية في التنفيذ تحت إشراف مهندسي هيئة الأبنية التعليمية وطالب جميع العاملين بالموقع بالإلتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، كما وجه المحافظ مسئولى هيئة الابنية التعليمية بضرورة مراعاة اعلى معايير الجودة فى التشطيبات النهائية للمدرسة وتجهيزها بالاثاث والمتابعة المستمرة للاعمال حتى تسلم المدرسة وبدء العلم بها فى القريب العاجل .


وأشار المحافظ الى انه يجرى انشاء مدرستين رسميتين لغات بمدينة أسيوط هما مدرسة 30 يونيو الرسمية لغات بمنطقة قلتة بحي غرب أسيوط والتي تم انشائها على مساحة 3400 متر بإجمالي عدد فصول 42 فصلًا دراسيًا بالاضافة الى مدرسة التجاريين الرسمية لغات بمنطقة المعلمين الجديدة بحي غرب والتي تم انشائها على مساحة 4387 متر بإجمالي 56 فصل دراسي ، لاستيعاب الاقبال المتزايد في أعداد المتقدمين على المدارس التجريبية( الرسمية ) واللغات والخاصة تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.

وأكد أن ذلك ضمن الحلول العاجلة التى تم وضعها لاستيعاب الأطفال بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الخاصة والتجريبية وامكانية فتح قاعات وفصول رياض أطفال جديدة وزيادة كثافات فصول رياض الأطفال ببعض المدارس التي تشهد اقبالًا كبيرًا وفتح قاعات وفصول جديدة ببعض المدارس الحكومية بصفة مؤقتة لحين انشاء مدارس تجريبية جديدة تستوعب الطلاب واستغلال الفراغات بالمدارس الخاصة وذلك بناءًا على توصيات اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم وعضوية مديري التعليم العام والتجريبي والخاص وهيئة الأبنية التعليمية لدراسة المقترحات ووضع الحلول العاجلة لاستيعاب الأطفال بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس "الخاصة والتجريبية والرسمية والمتميزة" وفقاً للقوانين واللوائح تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص وحرصاً على مستقبل أبنائنا الطلاب وحرصًا على تحقيق أهداف التعليم الاستراتيجية وتحقيق رؤية مصر 2030 في مجال التعليم.

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