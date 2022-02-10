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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يلتقي نائب وزير السياحة والآثار لمناقشة تطوير مسار العائلة المقدسة

محافظ أسيوط يلتقي
محافظ أسيوط يلتقي نائب وزير السياحة والآثار

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار وذلك على هامش زيارتها للمحافظة لمناقشة ومتابعة أعمال تطوير نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة بأسيوط (دير السيدة العذراء بدرنكة والدير المحرق بالقوصية) والتأكد من جاهزيتها تمهيداً لافتتاحها في أقرب وقت بالإضافة إلى بحث سبل زيادة الفرص الاستثمارية وتنمية السياحة الريفية. 

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جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والمهندس عادل الجندي المنسق الوطني لمشروع تطوير مسار العائلة المقدسة بوزارة السياحة وعثمان الحسيني مدير الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي بالمحافظة.


حيث استعرض محافظ أسيوط – خلال اللقاء – الخطوات التي اتخذتها المحافظة لتطوير مسار رحلة العائلة المقدسة في إطار توجيهات رئيس الجمهورية والاهتمام الذي توليه الدولة لإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر ومتابعة الأعمال الجارية لتطوير ورفع جاهزية النقاط الواقعة عليه والتي يبلغ عددها 25 نقطة منهم نقطتين بمحافظة أسيوط هما دير السيدة العذراء بدرنكة والدير المحرق بالقوصية كما تم استعراض المقومات السياحية والطبيعية التي تتمتع بها محافظة أسيوط وأعمال التطوير والترميم بالطرق الرئيسية والأديرة ورفع كفاءة البنية التحتية للمحافظة.
وأكد محافظ أسيوط على الجهود التى تبذلها المحافظة لتنمية الحرف والصناعات اليدوية بالقرى فى إطار تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية القرى والنجوع وتوفير كافة الخدمات ومشروعات البنية الأساسية وتوفير حياة كريمة للمواطنين في كافة القطاعات.

 ولفت إلى بعض التكتلات الاقتصادية الهامة التي تذخر بها المحافظة وخاصة زراعة النباتات العطرية وزراعات الرمان والصناعات الجلدية والكليم الأسيوطي وغيرها من الصناعات والتكتلات التي تذخر بها المحافظة وتسهم في زيادة الفرص الاستثمارية بالمحافظة مع توفر كافة المقومات وشبكة جيدة من الطرق ووسائل النقل الجوية والبرية والنهرية وكثرة الأماكن السياحية والأثرية التي تذخر بها المحافظة والمراسي النيلية معلنًا دعمه الكامل لجذب الاستثمارات وتنمية موارد المحافظة وتوفير فرص العمل للمواطنين والشباب.


وأشارت نائب وزير السياحة والآثار إلى أهمية تنمية السياحة الريفية بالمحافظة لخلق فرص استثمارية جديدة وخاصة في ظل تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري وتنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 منوهة إلى أن الصعيد يشهد اهتمام بالغ من القيادة السياسية وإن وزارة السياحة والآثار تشارك في العديد من المبادرات التي تستهدف رفع كفاءة الكثير من قرى ومدن الصعيد كبرنامج تنمية الصعيد ومبادرة حياة كريمة ومبادرة إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة مؤكدة على أهمية التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني وشركات السياحة للتسويق لمسار رحلة العائلة المقدسة وتنشيط السيحة الداخلية والخارجية مشيرة إلى أن الوزارة تتبني نهج التنويع بين الأنماط السياحية دون الإقتصار على منتج بعينه، وأن التنويع بين الأنماط السياحية له بالغ الأثر في جذب أسواق جديدة واعدة.

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