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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الضويني: الأزهر متيقظ لكل الأخطار التي تهدد الأمة وشبابها فكريا

وكيل الأزهر خلال
وكيل الأزهر خلال المؤتمر

قال الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، إن المواطنة قضية قديمة متجددة، ونحن بحاجة لمواطنة رشيدة تواجه العولمة الخانقة التي تطمس الهويات.


وأضاف وكيل الازهر ، في كلمة له نيابة عن شيخ الأزهر، في المؤتمر السنوي الدولي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف، والذي يعقد حاليا بأحد فنادق القاهرة تحت عنوان:عقد المواطنة وأثره في السلام المجتمعي"، أن المواطنة الحقيقية لا إقصاء معها ولا تفريق فيها، والمواطنة الصادقة تستلزم إدانة كل ما يفرق بين الناس، ويترتب عليها إزدراء أو تهميش أو تضييق أو قتل أو سلوكيات يرفضها الإسلام.

 

وتابع: استطاع الازهر داخل مصر وخارجها أن يقدم نماذج في التعايش والتلاقي وحوارات حقيقية تحفظ ثوابت الدين، وتحقق السلام للبشرية كافة.

وأوضح أن الاسلام عرف المواطنة منذ ١٤ قرن ، وذلك حين وضع وثيقة التعايش بين جميع الأعراق في المدينة المنورة الذي كان ذاخرا بأطياف متنوعة.

وقال وكيل الازهر، إنه بقدر غياب المواطنة تكون هشاشة المجتمع، ونهدف من المؤتمر للعمل على صعيدين داخلي وخارجي.

وأشار إلى أن ما تحمله المواطنة ينبع من القيم التي جاء بها وحي السماء  مضيفا أن الأزهر متيقظ لكل الأخطار التي تهدد الشباب بل والأمة باكملها فكريا وتهدد أيضا أوطانهم.

محمد الضويني وكيل الأزهر شيخ الأزهر المواطنة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

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