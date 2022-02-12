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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفير مصر لدى باريس لـ"أ ش أ": زيارة السيسي إلى فرنسا ناجحة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد السفير علاء يوسف سفير مصر لدى باريس أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى فرنسا للمشاركة في "قمة محيط واحد"، بدعوة من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، تعد خطوة جديدة نحو مزيد من التعاون وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وقال السفير علاء يوسف - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت - : "زيارة أخرى ناجحة للرئيس السيسي إلى فرنسا ضمن سلسلة زيارات متعددة أحدثت نقلة نوعية في العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين". 
وأضاف أن لقاء الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي على هامش "قمة محيط واحد"، التي عقدت يوم أمس الجمعة بمدينة بريست، الواقعة شمال غربي فرنسا، يأتي في إطار تبادل الرؤى تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك والعلاقات المتميزة بين البلدين، خاصةً في ظل الرئاسة الفرنسية الحالية للاتحاد الأوروبي.
وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا، والتي شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، أكد السفير علاء يوسف أن الرئيس ماكرون يثمن جهود مصر بقيادة الرئيس السيسي من أجل تحقيق التنمية المستدامة ومكافحة الإرهاب والتطرف، مضيفًا أن فرنسا تولي أهمية كبيرة لعلاقتها مع مصر وتحرص على التشاور والتنسيق معها حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية الهامة.
وشدد السفير علاء يوسف، على اهتمام فرنسا باستضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP 27" في مدينة شرم الشيخ خلال نوفمبر المقبل، حيث أشاد الرئيس ماكرون، خلال كلمته الافتتاحية بـ"قمة بريست"، باستضافة مصر لهذا الحدث الدولي البارز.
وقال السفير المصري لدى فرنسا، إن الرئيس السيسي أكد أن تلبية دعوة نظيره الفرنسي للمشاركة في قمة "محيط واحد" تعكس مدى حرص مصر على التعاون مع فرنسا في هذا المجال، أخذًا في الاعتبار أن مصر تولي أهمية قصوى لحماية البيئة البحرية، وذلك من خلال الجهود الوطنية المختلفة في مجالات إقامة المحميات الطبيعية، والحفاظ على التنوع البيولوجي، والحد من التلوث البحري.

 

سفير مصر باريس السيسي فرنسا

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