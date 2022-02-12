عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

رئيس مياه أسيوط ووفد القابضة للمياه والهيئة القومية يتفقدون معالجة القوصية تمهيدا لاستلامها

صدى البلد

اجتمع اللواء مهندس هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد مع عدد من مهندسي الدعم الفني بالشركة واللجنة المشكلة من الشركة القابضة للمياه ضمت المهندسة لميس سيد صالح، والمهندسة سماح محمد دسوقي، والمهندس أحمد شوقي على، وعدد من  مسئولى الهيئة القومية، وممثلي الشركة المنفذة، والمستشارين المشرفين على التنفيذ، للاتفاق علي آليات نهو إجراءات استلام مشروع  محطة معالجة الصرف الصحي بالقوصية والمنفذة من قبل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بطاقة تصميمية 41ألف م3/ يوم  لخدمة 500 ألف نسمة بمركز القوصية بالكامل تمهيداً لاستلامها من قبل الشركة.


كما تفقد رئيس مياه أسيوط والوفد المرافق له موقع محطة المعالجة بالقوصية بكل مكوناتها والتي تضم عدد (12) حوض للعمل بنظام المعالجة الثنائية (برك الأكسدة) ، جاء من بينهم عدد (2) حوض لا هوائى، وعدد (8) حوض ترددي (هوائي)، وعدد (1) حوض انضاج  نهائى،  وعدد (1) حوض مزج الكلور مزود عليه منظومة حقن كلور ضمن مراحل معالجة مياه الصرف الصحي، و محطة رفع المياه التى تم معالجتها والتى تبلغ طاقتها الاستيعابية إلى 250 ل/ث، ومن ثم يتم التصريف على الغابة الشجرية بالقوصية ، أو من خط السيب النهائي إلى مصرف البسيوني.


وقال "درة" أن المحطة تستوعب مياه الصرف الصحى من عدد 4 محطات رفع صرف صحي ( محطة رفع صرف صحي القوصية (1) بخط طرد قطر 1000 مم بطول 13.5 كم، ومحطة رفع صرف صحي القوصية (2) (المساعدة) بخط طرد قطر 1000 مم بطول3.5 كم،  ومحطة رفع صرف صحي قرية بني إدريس بخط طرد قطر 300مم بطول 3 كم، ومحطة رفع صرف صحي مير بخط طرد قطر 600 مم بطول 8.5 كم )، لخدمة مركز القوصية بالكامل وجميع القرى التابعة له.


وناقش أهم الملاحظات العاجلة استعدادا لاستلام محطة معالجة صرف صحي القوصية ودخولها الخدمة نحو تحقيق الاستفادة الكاملة من مثل هذه المشروعات الاستثمارية وتقديم النفع لــ500 ألف مستفيد بمركز القوصية والقرى التابعة لها، مصرحا بأهمية الالتزام بالجدول الزمني وعدم تخطي المواعيد المحددة لنهو الاعمال .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عبدالله السعيد يعلن اعتزاله اللعب الدولي عقب خسارة المنتخب كأس الأمم الأفريقية

٣ كراتين وعملات.. رئيس مباحث الأموال العامة يكشف تجارة علاء حسانين في الآثار

حسبي الله ونعم الوكيل في السبب.. حمو بيكا يدخل المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

الحد الأدني للأجور.. اعرف مرتبك بعد الزيادة الجديدة أول يوليو

بالأسماء.. تشكيل مجلس إدارة نادى الزمالك الجديد كاملا برئاسة مرتضى منصور

لم يتحلل جثمانه بعد 18عاما.. كيف استعد علاء ولي الدين للقاء ربه وما وصيته؟

بعد اعتزاله دوليا.. كشف حساب عبدالله السعيد مع منتخب مصر

تفاصيل قصة هزت الصعيد.. عندما تحولت «أزهار» فجأة إلى محمد

ترشيحاتنا

نقاط القوة والضعف للأهلي والهلال قبل لقاء كأس العالم للأندية

رئيس المكتب التجاري بواشنطن:صادرات مصر للسوق الأمريكى بالنظام المعمم للمزايا سجل 266.6 مليون دولار

مجموعة الأهلي.. صن داونز يعلن خضوع سيرينو لجراحة عاجلة

السيسي: أهمية خاصة لعلاقاتنا مع ألمانيا..ونتطلع لاستمرار التعاون على أساس الاحترام المتبادل

وزارة التضامن تنظم زيارة لعدد من أبناء دور الرعاية لأكاديمية الشرطة

بث مباشر.. مؤتمر صحفي لوزير الخارجية و نظيرته الألمانية أنالينا بيريوك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرو دياب في حفل المنارة: رجعت تاني أشتغل مع حميد الشاعري

سحلية ضخمة تقتحم سوبرماركت وتثير ذعر الزبائن|فيديو

بعدما سحبه في الهواء.. لحظة سقوط عامل من براشوت|فيديو

الآلاف يستعدون لرشق يخت جيف بيزوس الفاخر بالبيض الفاسد .. اعرف السبب

فيديو

فيديوجراف.. عن طريق الكاتل.. بريطاني يقدم طريقة عبقرية لتوفير الكهرباء

فيديو جراف.. حمو بيكا على الهواء: نقابة الموسيقيين عايزة مني إيه

فيديو .. تفاصيل مشاركة السيسي بقمة بريست في فرنسا

كمساري قطار يضرب طفلا بعنف.. وتصرف مفاجئ من مسافرة |فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ