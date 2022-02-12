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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شكري يعقد جلسة مباحثات مع وزيرة خارجية ألمانيا بقصر التحرير.. صور

جلسة مباحثات بين
جلسة مباحثات بين وزير الخارجية ونظيرته الالمانية

‏يعقد حاليا سامح شكري وزير الخارجية جلسة مباحثات ثنائية مع نظيرتها وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك .

وتتناول جلسة المباحثات بين الوزيرين في قصر التحرير سبل استمرار وتعزيز التعاون بين مصر وألمانيا، والبناء على النجاح المُحرز في العديد من المجالات، والتشاور حول القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

واستقبل وزير الخارجية ‎سامح شكري،  نظيرته وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في أول زيارة لها إلى مصر، وذلك في إطار استمرار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا والتشاور حول القضايا محل الاهتمام المشترك.

وقبل زيارتها إلى القاهرة، أصدرت وزيرة الخارجية الألمانية الجديدة، أنالينا باربوك، الأربعاء الماضي، بياناً بشأن زيارتها الأولى إلى الشرق الأوسط، حيث ستتوجه أولا إلى إسرائيل، قبل زيارة الأراضي الفلسطينية والأردن ومصر.

وأشادت وزير الخارجية الألمانية في بيانها بالعلاقات الثنائية مع مصر، التي وصفتها بالشريك المهم، مشيرة إلى الاحتفال بـ70 عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وبرلين

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