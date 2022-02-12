غدا.. انطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة على مرحلتين ببني سويف

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،مع وكيل وزارة الصحة،الاستعدادت الخاصة لبدء فعاليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة، والمقرر تنفيذها على مرحلتين في الفترة من 13 فبراير الجاري وحتى 27 من نفس الشهر،وتنفذها مديرية الصحة تحت شعار "حقك تنظمى"لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان فى كافة مدن وقرى المحافظة من خلال المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة، والتي تأتي ضمن الحملات الدورية التي تنفذها الوزارة لضبط معدلات الزيادة السكانية في إطار الاهتمام بصحة وتنمية الأسرة وتحقيق رؤية مصر 2030.

ووجّه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتنويه عن الحملة،ومتابعتها بالتنسيق مع الإدارات والوحدات الصحية بالمدن والقرى،مشيرا إلى أهمية تعاون الأجهزة التنفيذية والمواطنين مع القائمين على الحملة التى يتم تنفذها وزارة الصحة،لتحقيق المستهدف منها،في إطار الاهتمام بصحة وتنمية الأسرة،من خلال توفير كافة الوسائل الآمنة والفعالة لتنظيم الأسرة،فضلاً عن استهداف الحملة التنشيطية للقرى المدرجة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

من جهته أوضح الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة أنه سوف يتم تنفيذ الحملة التنشيطية على مرحلتين،حيث تبدأ المرحلة الأولى غداً الأحد 13 فبراير وتستمر حتى الخميس المقبل وتشمل إدارات(ببا، الواسطى، اهناسيا وناصر)،فيما تبدأ المرحلة الثانية من 20 إلى 27 فبراير الحالي،وتشمل إدارات(سمسطا،الفشن وبنى سويف)،ويتم خلالها تقديم جميع الخدمات تنظيم الأسرة "بالمجان" ،بجانب تنظيم ندوات توعيةللسيدات علي هامش الحملة عن رسائل تنظيم الأسرةوالصحة الإنجابية،فضلا عن إقامة عن معارض لمنتجات نوادي المرأة بالوحدات الصحية ضمن فاعليات الحملة، وذلك وسط تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على صحة وسلامة القائمين على الحملة والمترددين عليها المستفيدين من خدماتها

فيما أضافت الدكتورة مديحة سري مدير تنظيم الأسرة،أنه سيتم توفير مجموعة متميزة من وسائل تنظيم الأسرة الآمنة والفعالة بالمجان لرفع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وذلك من خلال فرق مدربة، وأخصائي النساء والتوليد، لتوقيع الكشف الطبي، مشيرة إلى أنه يتم صرف وسائل تنظيم الأسرة عن طريق الوحدات الثابتة والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، ومن خلال العيادات المتنقلة لتقديم الخدمة في المناطق النائية،وذلك من خلال 110 وحدة ثابتة و9 عيادات متنقلة بإدارات المرحلة الأولى، و92 وحدة ثابتة و6 عيادات متنقلة لإدارات المرحلة الثانية

