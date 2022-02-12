دوري أبطال أفريقيا.. الترجي يضرب جوانينج جالاكسي 3-0 في الشوط الأول

تقدم فريق الترجي التونسي على ضيفه جوانينج جالاكسي البوتسواني بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي تقام على المعلب الأولمبي حمادي العقربي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة أمم إفريقيا.

أحرز محمد علي بن رمضان ثلاثية الترجي في شباك جوانينج جالاكسي، في الدقائق الأولى و30 و 32.

ويتواجد الترجي في المجموعة الثالثة في دوري أبطال إفريقيا والتي تضم النجم الساحلي وشباب بلوزداد الجزائري وجوانينج جالاكسي.

كان الترجي قد ودع النسخة الماضية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي من الدور نصف النهائي على يد النادي الأهلي.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 10 ألقاب، بينما يأتي الزمالك ومازيمبي في المركز الثاني بـ 5 ألقاب، ويحل الترجي التونسي في المركز الثالث بـ 4 ألقاب.