70 عاما من العلاقات المصرية الألمانية.. أبرز تصريحات وزير الخارجية مع نظيرته

عقد سامح شكرى وزير الخارجية مع نظيرته الألمانية، مؤتمرا صحفيا اليوم السبت حيث تم التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية، وجاءت أبرز تصريحاته كالتالى.

سامح شكري: مستمرون في تقديم الدعم للجانب الليبي للوصول إلى انتخابات عادلة



تحدث سامح شكري، وزير الخارجية، عن الأزمة الليبية، وسبل حلها، قائلا إن الدولة المصرية على اتصال دائم مع جميع الأطراف في ليبيا للوقوف على آخر الأحداث، مشيرا إلى أن حل الأزمة الليبية لن يتم عن طريق التدخل العسكري.



سامح شكرى: تحقيق الأمن والاستقرار له مردود مباشر على أوروبا

أكد سامح شكرى وزير الخارجية ، أن مصر تسعى دائما لفض المنازعات فى دول العالم والسعى نحو تحقيق مناخ آمن ومستقر فى منطقة الشرق الأوسط .



شكري: مصر تسعى دائماً إلى حل جميع النزاعات بالوسائل السلمية



قال سامح شكري، وزير الخارجية ، إن مصر تنظر بقلق شديد لأي تصعيد أو توتر يحدث في أي بقعة من بقاع العالم، مشيراً إلى أن الأحداث الراهنة تُذاع كلها من أجل الاستقرار والأمن الدولي ، مؤكدا أن مصر دائماً تسعى لوجود حل لجميع المنازعات من خلال الوسائل السلمية، وعدم اللجوء إلى الوسائل العسكرية.

شكري: الحكومة المصرية تسعى لتوفير جميع سبل الرعاية لمواطنيها

كشف سامح شكري، وزير الخارجية، عن الحديث الذي دار بينه وبين نظيرته الألمانية، قائلاً إنه تناول حقوق الإنسان لكلا البلدين، وأهمية العمل المشترك لتعزيز القيم المشتركة التي تجمعهما، وإدراك حقيقة الأمور، وتدقيق البيانات والمعلومات المتداولة.



شكري مع نظيرته الألمانية: تناولنا ملف حقوق الإنسان بما يخدم المواطن المصري



قال سامح شكرى، وزير الخارجية: إنه أتيحت الفرصة للتباحث مع نظيرته الألمانية فى العديد من القضايا واستعراض الجوانب الاقتصادية والإقليمية وملف حقوق الإنسان .



سامح شكري: قضية تغير المناخ واستضافة مصر للمؤتمر تشكل أرضية قوية للتعاون مع ألمانيا والاتحاد الأوروبي

أجاب سامح شكري ، وزير الخارجية عن سؤال :" ماهي الخطوات التي سيتم اتخاذها في الفترة القادمة لتعزيز العلاقات بين البلدين اقتصاديًا وتجاريًا؟" ، قائلًا :" مصر تثمن كثيرًا علاقة التعاون مع ألمانيا وهي علاقات تاريخية ونحن نحتفل هذا العام بـ 70 عام على على انعقاد العلاقات الدبلوماسية فيما بين البلدين ".